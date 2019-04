Echenique admite haber tenido un asistente durante un año sin contrato: "Soy consciente de no haberlo hecho bien"

El secretario de Organización de Podemos y líder del partido en Aragón, Pablo Echenique, ha reconocido que no ha hecho "las cosas bien" en relación al asistente que trabajó para él durante más de un año sin contrato y sin pagar la Seguridad Social, pero ha justificado que la gente "humilde", como el citado trabajador, se vea "empujada" a participar en la "economía sumergida" cuando debe elegir entre pagar la cuota de autónomos o la hipoteca.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en Madrid, al ser preguntado por la información publicada por El Heraldo de Aragón, recogida por Europa Press, sobre la situación irregular en la que se encontraba su empleado, que acudía a su domicilio para ayudarle en sus tareas personales durante una hora.

El dirigente de Podemos admitió al citado diario que el que fuera su asistente desde hace unos años dejó de cotizar como autónomo en los últimos meses, perdiendo así la cobertura de la Seguridad Social, porque "tenía problemas para llegar a fin de mes". Ante esta situación, Echenique le dio un tiempo para regularizar la situación pero como no lo hizo, rompió "la relación", según explicó este lunes.

"Como cualquier familia de esos millones de familias que participan de la economía sumergida, cuando yo pago un asistente sabiendo que él no está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, yo sé que no estoy haciendo las cosas bien de la misma maneras que millones de familias ante las pocas alternativas que hay para hacer las cosas de otra manera. Todo el mundo sabe que no está haciendo algo bien, yo también lo sabia", ha reconocido este martes.