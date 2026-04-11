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Primarias socialistas

Álvaro Sánchez Cotrina se convierte en el primer cacereño secretario general del PSOE de Extremadura

Los detalles Cotrina tiene ahora ante sí el difícil reto de liderar al PSOE extremeño tras las elecciones celebradas el pasado diciembre en el que la formación cosechó su peor resultado histórico.

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Álvaro Sánchez Cotrina ha dado la sorpresa y, tras varios intentos, se ha convertido en el secretario general del PSOE de Extremadura tras ganar a su rival, la diputada autonómica Soraya Vega. Y, además, lo hace siendo el primero que liderará a la formación viniendo de la provincia de Cáceres.

El alcalde del municipio cacereño de Salorino se ha impuesto en las primarias a las que han podido votar casi 10.000 afiliados socialistas, aunque la participación se ha quedado finalmente en el 72%.

De esos votos, tal y como ha relatado José Luis Quintana, presidente de la comisión gestora del PSOE extremeño, Cotrina se ha llevado el 58% (3.572 votos) mientras que Vega ha sumado 2.529 votos, lo que supone un 41% con el 94,04% escrutado.

Cotrina tiene ahora ante sí el difícil reto de liderar al PSOE extremeño tras las elecciones celebradas el pasado diciembre en el que la formación cosechó su peor resultado histórico perdiendo hasta diez escaños con respecto a los comicios anteriores y cuya caída llevó consigo la dimisión de Miguel Ángel Gallardo.

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