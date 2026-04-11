"Una vergüenza" y "una ignorancia supina": la detención del soldado español en Líbano desata la batalla política

Los detalles Margarita Robles cargó contra la 'popular' Ester Muñoz, que comparó la detención con un control de tráfico. "En ningún control de la Guardia Civil ha recibido el trato que recibió el militar. No es necesario opinar de lo que no se sabe", dijo.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha generado controversia por minimizar la detención de un casco azul español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa israelíes. Muñoz comparó la situación con un control de tráfico, restando importancia al incidente, lo que llevó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a convocar a la encargada de negocios de Israel para protestar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, criticó la comparación, destacando la violencia sufrida por el soldado. A pesar de las críticas, Muñoz no ha pedido disculpas, mientras que el Gobierno y otros políticos exigen una rectificación. Algunos miembros del PP, como Miguel Tellado y José Luiz Martínez-Almeida, defienden a Muñoz, argumentando que sus palabras fueron malinterpretadas.

Una comparación cuento menos desafortunada.La comparación que ha hecho esta semana la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, sobre el soldado español retenido sigue provocando el cruce de acusaciones porque, pese al revuelo, no ha rectificado. La 'popular' restó importancia a la detención de un casco azul español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa israelíes, motivo que llevó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a convocar a la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, para protestar ante lo sucedido.

Al ser preguntada por esta cuestión, Ester Muñoz primero consideró que no tenía información suficiente para emitir una opinión para, después, dar una valoración en la que quitó hierro a la detención del miliar. "Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y, por tanto, no puedo saber el motivo", prosiguió.

Así, Muñoz lanzaba una comparación, cuanto menos, desafortunada. En Al Rojo Vivo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que las fuerzas israelíes "ejercieron violencia sobre esa persona y sobre la tripulación" que se encontraban en el marco de la misión de la ONU en Líbano.

"Hubo conductas agresivas, vamos a dejarlo ahí. Se le llevó a un sitio alejado de una aldea y estuvo privado de libertad. Cuando se le puso en libertad por exigencia de España y de Naciones Unidos, por respeto a nuestros militares, a Naciones Unidas y al militar que sufrió una situación bastante complicada, uno debería callarse. Hay tentación de hacer política, pero esto son hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están defendiendo la paz en el mundo y que han sido atacados en sus derechos desde todos los puntos de vista, incluido el físico. No creo que la señora Muñoz en ningún control de la Guardia Civil haya recibido el trato que recibió nuestro militar. Mucha prudencia, por favor. No es necesario opinar de lo que no se sabe", sentenció la ministra en laSexta.

"Deriva ultra"

Este comentario ha desatado la polémica, comentario por el que no ha llegado a pedir perdón: "He defendido, cada día, y seguiré defendiendo siempre a las fuerzas armadas", expresó. Sin embargo, el Gobierno le exige "pedir disculpas, en primer lugar, a ese soldado, a la familia de ese soldado", tal y como aseguró Albares, a quien lo ocurrido le pareció "una vergüenza".

Diferentes políticos han expuesto que su comentario demuestra "una barbaridad" y "la ignorancia supina", además de afirmar que "el Partido Popular está en una deriva ultra y ridícula". Mientras, Miguel Tellado defiende a Muñoz: "Todo el mundo ha entendido perfectamente lo que la portavoz quería trasladar". "Quien le quiera buscar tres pies al gato se equivoca", añadía José Luis Martínez-Almeida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.