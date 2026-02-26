Una más en las VPP de Alicante: el hijo de otra concejala del PP consiguió una vivienda en la que hizo una reforma de lujo que publicó en las redes

¿Por qué es importante? Según el periódico 'La Información', la reforma la habrían hecho Carmen Bañón y Alejandro Lillo Torregrosa, cuyo tren de vida dista mucho de necesitar una vivienda protegida. Este jueves en el pleno la oposición ha pedido la dimisión y reprobación del alcalde.

Una más en la polémica de los pisos protegidos de Alicante. Este jueves se ha sabido que el hijo de otra concejala del PP también ha conseguido una vivienda en la urbanización Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, y la discreción no es lo suyo. Hizo en el piso una reforma de lujo y, después, la subió a las redes, como una especie de tour. Este jueves en el pleno la oposición ha pedido la dimisión y reprobación del alcalde.

En el vídeo muestran la lujosa reforma a una de las viviendas protegidas del escándalo de las VPP de Alicante. "Esta vivienda originalmente era una simple vivienda de promoción sin alma", se escucha sobre las imágenes. Así presentan el más que lavado de cara que, según el periódico 'La Información', le habrían hecho a su vivienda Carmen Bañón y Alejandro Lillo Torregrosa, casualmente hijo de la concejala del PP en Sant Vicent del Raspeig, Mercedes Torregrosa.

Él es dueño de tres asesorías y ella directora general de un centro de medicina estética de la 'influencer' Teresa Andrés Gonzalvo. El tren de vida de la pareja dista mucho de necesitar una vivienda protegida, y eso es precisamente lo que le ha achacado la oposición este jueves al alcalde 'popular' de Alicante, Luis Barcala.

"Usted dijo que no había nadie más. Y cada día que pasa, un escándalo nuevo", le ha echado en cara Rafael Más, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante. Ana Barceló, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, ha señalado que han conseguido estas viviendas "personas que tenían ingresos suficientes para haber comprado una vivienda de renta libre".

Por eso, han vuelto a pedir la dimisión y reprobación del alcalde. "Usted no puede seguir siendo alcalde", ha dicho Barceló, mientras Más ha afirmado que "está metido en la corrupción hasta las trancas". Pero a pesar de la investigación y las evidencias, Vox ha optado por apoyar al alcalde. "No vamos a participar en el teatro político de la izquierda", ha dicho Carmen Robledillo, portavoz del Vox en el Ayuntamiento. Y no solo ha tumbado su reprobación, sino que también ha sacado adelante, de la mano del PP, los presupuestos del consistorio.

Según han informado fuentes jurídicas a laSexta, la titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga las adjudicaciones de viviendas públicas en esta ciudad, ha acordado dar traslado a la Fiscalía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de la documentación aportada por el Ayuntamiento en respuesta al requerimiento judicial que se le realizó en su día.

Además, la jueza ha dado traslado a la Fiscalía para que informe del recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por Manos Limpias contra la decisión de la magistrada de requerirle el pago de una fianza para interponer querella y ejercer la acusación popular en la causa.

