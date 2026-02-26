Rita Maestre, sobre la consolidación de la nueva izquierda: "Presentaremos en las generales un espacio político amplio y una izquierda transversal"

Los detalles Sin desvelar nombres, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento defiende que el futuro candidato debe ser "el final del proceso y no el principio", y reclama tiempo para reforzar un espacio progresista más amplio y centrado en los problemas reales.

El futuro del espacio progresista depende ahora de su capacidad para recomponerse sin divisiones y construir una alternativa sólida ante las próximas elecciones generales. Tras la renuncia de Yolanda Díaz a liderar el nuevo Sumar, la izquierda ha abierto un proceso de reorganización interna. En ese escenario, Rita Maestre ha querido zanjar especulaciones: no será la próxima candidata. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha dejado claro en Al Rojo Vivo que su prioridad no es encabezar el proyecto, sino ayudar a fortalecerlo y consolidarlo.

Lejos de alimentar una carrera interna, Maestre ha defendido que el momento exige "poner por delante los proyectos y no los egos" y culminar un proceso que desemboque, al final —no al principio—, en una candidatura compartida y robusta. Antes, dijo, toca "hacer las cosas bien": hablar de los problemas reales —la cesta de la compra, la vivienda, las dificultades cotidianas— y articular respuestas concretas.

La dirigente ha apostado por consolidar un espacio plural en el que convivan distintas fuerzas manteniendo su autonomía e identidad, pero compartiendo un objetivo común. Aunque actualmente lo integran cuatro partidos, se ha mostado convencida de que "el bloque será más amplio cuando se convoquen las elecciones, con una izquierda muy transversal capaz de recuperar votantes desencantados e incluso sumar a quienes no participaron en etapas anteriores".

Sin señalar preferencias personales sobre el liderazgo, volvió a poner el foco en el método: tiempo, diálogo y cohesión. "Es una buena señal que todos estemos remando en la misma dirección", ha afirmado con optimismo, aludiendo tanto a la sintonía entre formaciones como al mensaje que perciben en la calle: unidad y avance conjunto.

En cuanto a la posibilidad de que Podemos vuelva a integrarse en el espacio común, no cerró la puerta, aunque ha dejado clara la premisa: "En este bloque amplio debe estar todo aquel que entienda que el adversario está fuera". A su juicio, es momento de dejar atrás "la pelea entre primos" y concentrarse en el objetivo fundamental: evitar que en España se consolide un gobierno que replique dinámicas políticas como las que, a su entender, se están viendo en Estados Unidos.

