Disparos al aire en Loma Colmenar en medio del desamparo y la desesperación de migrantes y ceutíes

Los detalles La Policía ha tenido que intervenir con tiros al aire disuasorios para ordenar a todos los migrantes que acampaban a las puertas de Loma Colmenar a la espera de la ampliación de plazas que prometió el Gobierno.

Un mes después de la llegada masiva de 80.000 migrantes a Ceuta, la situación sigue siendo crítica. Tanto los migrantes como los ciudadanos ceutíes enfrentan un clima de desesperación y miedo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dado fechas concretas para el retorno de los migrantes a Marruecos, señalando que la mayoría ingresó por razones económicas. Sánchez ha mencionado que el retorno se hará en "plazos razonables". Mientras tanto, en Loma Colmenar, Ceuta, se han producido nuevos incidentes, y la Policía ha desalojado un asentamiento improvisado, utilizando incluso tiros al aire para mantener el orden.

Un mes después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes en Ceuta, la situación sigue siendo insostenible. Los migrantes se sienten desamparados y desesperados, pero también los ciudadanos ceutíes, quienes viven con miedo y están agotados de una situación límite.

En cambio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de momento, no da plazos concretos de cuándo volverán los migrantes a Marruecos. "La mayor parte de los migrantes que entraron en Ceuta lo hicieron por razones económicas, no por razones humanitarias", ha indicado Sánchez en una entrevista en la Cadena SER.

"No me corresponde a mí, aquí entran las autoridades, pero muy previsiblemente retornen a Marruecos", ha reconocido. Al ser preguntado sobre cuándo lo harían, Sánchez ha respondido que regresarían a Marruecos en "plazos razonables".

Estas declaraciones tienen lugar el mismo día en el que se han producido nuevos incidentes en la zona de Loma Colmenar, en Ceuta. Desde primera hora de la mañana se han vivido momentos de tensión.

La Policía ha desalojado al último grupo de migrantes de un asentamiento espontáneo que se ha ido haciendo los últimos días. Estos migrantes llevan una semana a las puertas de Loma Colmenar a la espera de la ampliación de plazas que prometió el Gobierno.

Tiros al aire

A primera hora de la mañana, la Policía ha tenido que intervenir incluso con tiros al aire disuasorios para mantener la calma y ordenar a todos esos migrantes. Como se pueden ver en las imágenes que acompañan esta noticia, aunque los agentes hayan desalojado a los migrantes, aún quedan los restos de todo ese campamento.

Loma Colmenar, que se encuentra cerca de El Tarajal, es uno de los dos campamentos que ha instalado el Gobierno para acoger a los migrantes que aún continúan en Ceuta.

En esa zona han instalado una treintena de campañas militares y se han acogido a 500 migrantes. En este caso, aquí están los marroquíes, ya que el Gobierno ha separado a los migrantes por nacionalidades.

Los migrantes que se encuentran en el campamento fueron llevados hace semana y media desde la playa de El Trampolín, pero hay muchos más migrantes desperdigados por la ciudad y por el monte que quieren encontrar un lugar donde vivir en mejores condiciones.

Por ello, los migrantes peregrinan hasta ahí todas las mañanas con la esperanza de poder encontrar un alojamiento. Algunos incluso pasan ahí la noche. Ante esto, la Policía quiere hacer una batida e intentar mantener el orden y la rutina del día a día de los ceutíes que viven en las casas cercanas a Loma Colmenar. Una tarea prácticamente imposible.

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