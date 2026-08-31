Italia mantendrá los controles fronterizos a los pasajeros provenientes de España hasta el 15 de septiembre

El contexto Hace justo un mes el Gobierno italiano anunció su decisión de suspender el acuerdo de libre circulación europeo con España por una cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta.

El Gobierno de Italia ha extendido por quince días más la suspensión del acuerdo Schengen con España y los controles en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes del país ibérico. Esta decisión, alineada con el análisis del Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza, responde a la persistencia de los motivos que llevaron a su reintroducción el 1 de agosto. El Ejecutivo de Giorgia Meloni ha informado a la Unión Europea y al Gobierno español sobre esta prórroga. En respuesta, España también ha suspendido el acuerdo Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, aplicando controles a los viajeros italianos.

El Gobierno de Italia ha decidido prorrogar quince días más la suspensión del acuerdo Schengen con España y los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes del país ibérico, ha informado este lunes el Ministerio de Interior.

"La decisión se ha tomado, en línea con el análisis realizado por el Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza, debido a que persisten los elementos de evaluación que habían motivado su reintroducción el pasado 1 de agosto", indica el Ministerio de Interior en un comunicado.

El Gobierno que preside Giorgia Meloni ha entregado a la Unión Europea el memorando en el que informa de esta prórroga y también ha comunicado su decisión al Ejecutivo español.

"Las evaluaciones que justifican la prórroga fueron comunicadas por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, durante una conversación telefónica constructiva", explica la nota oficial.

Hace justo un mes, el 31 de julio, el Gobierno italiano anunció su decisión de suspender el acuerdo de libre circulación europeo con España por una cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta. La suspensión ha supuesto la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez exigió, sin éxito, a Roma el levantamiento de estas restricciones y respondió con la suspensión de Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, aplicando también controles a los viajeros procedentes de este país.

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