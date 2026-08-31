Ferreras, sobre la situación al límite de Ceuta: "Tenemos una crisis humanitaria sin resolver"

Ferreras alerta en Al Rojo Vivo sobre la situación en Ceuta, que define como "un polvorín" y considera "insostenible", mientras crece la preocupación entre los ceutíes por la tensión.

Antonio García Ferreras ha advertido en Al Rojo Vivo de la situación que atraviesa Ceuta, a la que ha definido como "un polvorín" y cuya situación considera "insostenible". "Puede estallar en cualquier momento. Tenemos una crisis humanitaria sin resolver", ha señalado.

El periodista ha puesto también el foco en el impacto que esta situación está teniendo sobre los vecinos de la ciudad autónoma. "Hay miles de personas machacadas por una situación que golpea sus vidas. Hay miedo a salir de casa, hay miedo a que los niños jueguen en las plazas, hay miedo por los comercios. La economía está siendo machacada y golpeada". ha afirmado.

Sus palabras llegan en un momento de especial tensión en Ceuta, después de semanas de presión sobre la ciudad y de reclamaciones de las autoridades locales al Gobierno para que asumiera un papel más directo en la gestión de la crisis.

Veintiséis días ha tardado el Ejecutivo en establecer un mando único para Ceuta y situar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente de la gestión de la crisis. La medida se produce casi un mes después de que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, reclamara esta fórmula ante el temor a que la situación se agravara.

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