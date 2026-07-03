Ni dimisiones ni ceses: el Gobierno mantiene su confianza en la directora de la Guardia Civil tras su imputación

¿Qué está pasando? El juez Pedraz, que instruye el caso Leire, la acusa de prevaricación y de obstrucción a la Justicia. Tendrá que declarar el 16 de julio, junto al DAO.

El Gobierno no ha cambiado su postura tras la imputación de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, por obstrucción a la Justicia y prevaricación. Moncloa reafirma su confianza en González, asegurando que no habrá ceses ni dimisiones. Tanto Pedro Sánchez como Fernando Grande-Marlaska sostienen que no hubo obstrucción a la Justicia y que González aclarará las acusaciones. El juez Santiago Pedraz ha citado a González y al director adjunto operativo a declarar el 16 de julio. El PP, como acusación particular, también solicitó su imputación. González niega cualquier conspiración contra la UCO.

Ni un milímetro se ha movido el Gobierno de su posición horas después de conocer la imputación de Mercedes González, directora de la Guardia Civil. Horas después de saber que el juez Pedraz la va a sentar en el banquillo por obstrucción a la Justicia y por prevaricación. Fuentes de Moncloa insisten en su posición inicial tras conocer la decisión judicial y apuntan a que no va a haber ni ceses ni dimisiones.

Tal y como indican, tanto Pedro Sánchez como Fernando Grande-Marlaska mantienen su confianza en González y sostienen que nunca ha habido obstrucción a la Justicia.

Que nunca se ha tratado de boicotear a la OCU en las investigaciones que afectan a la familia del presidente y que, llegado el momento, la directora de la Guardia Civil lo aclarará todo.

Las mismas fuentes señalan que González está tranquila. Que está deseando declarar y que tanto ella como Manuel Llamas, DAO e imputado al igual que la directora de la Guardia Civil, van a defender su gestión.

Todo, después de la imputación del juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, de citar como investigados tanto a la directora de la Guardia Civil como al director adjunto operativo del Instituto Armado.

El magistrado les ha llamado a declarar el próximo 16 de julio a ambos por presuntos delitos de prevaricación y de obstrucción a la Justicia en el marco de las supuestas maniobras de Leire Díez para investigar a la UCO por posibles filtraciones en causas que afectan al Gobierno.

La decisión del juez llega después de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, poco después de solicitar la imputación de Llamas y de González.

El PP, que ejerce como acusación particular en la pieza unificada del caso SEPI, también pidió la imputación de ambos y de Leonardo Marcos, exdirector general del Instituto Armado, aunque la Fiscalía no ha reclamado nada sobre este último.

Los 'populares' justificaban su petición por las tres reuniones que Mercedes González mantuvo con Leire Díez, que presumía de tener "control absoluto sobre la directora general", para tratar el ascenso del guardia civil de la trama Koldo.

Estas imputaciones se producen después de las declaraciones que prestaron como testigos varios mandos de la Guardia Civil, como el exjefe de la UCO Rafa Yuste, quien ratificó ante el juez que el DAO le pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", aunque deslizó que no se sintieron presionados.

En ese sentido, Mercedes González compareció el pasado 16 de junio en el Senado. Allí negó su participación en ninguna "trama o conspiración contra la UCO ni por influencia de Leire Díez ni por nadie".

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