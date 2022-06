Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid en la Asamblea, ha respondido con firmeza a las palabras que le ha dedicado la diputada de Vox Alicia Rubio en su intervención en la Asamblea de Madrid, donde le ha pedido que "se cuide" durante las fiestas del Orgullo.

"Realmente yo al señor Rubiño aunque él a mí me odia yo no le odio. Le pido que por favor se cuide en el Orgullo. Cuídense, cuídese durante todas las fiestas del Orgullo, ¿De acuerdo?", le ha dicho la diputada del partido de extrema derecha. Lejos de ser un mensaje inocente, la diputada lo ha pronunciado con cierta sarna y sus palabras provocaban las risas de algunos de sus compañeros de partido.

La respuesta de Rubiño a esta situación ha sido contundente. Visiblemente molesto, le ha dicho: "No sé lo que ha insinuado usted aquí hoy cuando me ha dicho que me cuide en el Orgullo. Me parece muy grave que se sobrevuele con el estigma en base a la salud sexual, porque es a lo que usted se estaba refiriendo y lo sabe perfectamente".

Y así, ha continuado: "¿Sabe de lo que nos tenemos que proteger las personas LGTBI? De personas como ustedes, señora Rubio y señores de Vox, que solo agitan el odio y la vergüenza", ha defendido el diputado, zanjando la polémica y plantando cara al mensaje de Vox. También le ha recordado que no se dice "personas con LGTBI, sino personas LGTBI". "Somos, no tenemos, no es una enfermedad".

No es la primera vez que Rubiño responde a las provocaciones del partido de extrema derecha en contra de los derechos del colectivo LGTBI. De los últimos, el discurso que dio la política italiana Girogia Meloni, cofundadora y presidenta del partido italiano de extrema derecha Fratelli d'Itallia, durante la campaña electoral en Andalucía. Un discurso cargado de mensajes homófobos y antifeministas.

En la Asamblea de Madrid, el diputado aprovechó para dar respuesta a estos mensajes: "Están en contra de nuestro derecho a adoptar porque dicen que nuestras familias no son aptas para educar a los niños y a las niñas. [...] En la campaña de las elecciones andaluzas, hemos tenido que aguantar a una señora como Georgia Meloni, con el aplauso unánime del señor Abascal, de la señora Olona y de toda la gente con la que estaban ustedes reunidos, decir que ustedes defienden la familia natural frente a las personas LGTBI", defendía el de Más Madrid.

"Lo que pedimos es respeto y que no quieran ustedes hacer que, como somos antinaturales, resulta que hay que corregirnos y entonces hay que llevarnos a terapia. Porque ese es el corolario que se sigue de este tipo de planteamientos", añadía Rubiño.