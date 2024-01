El diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, investigado por la causa de Tsunami Democràtic, se ha trasladado a Suiza para preparar su defensa jurídica. Wagensberg, según ha avanzado RAC1 y han confirmado a EFE fuentes cercanas al diputado, se encuentra en territorio suizo para buscar asesoramiento en organizaciones y abogados, para hacer frente a las acusaciones por el caso que le afecta.

Poco después de que se conociera esta información, el propio Wagensberg ha explicado su situación en una entrevista en RAC1. Ha dicho que le da "pánico volver a Cataluña, viendo como se está poniendo la situación". Wagensberg ha señalado que "no debería tener este pánico, porque una instrucción debe tener unas garantías", pero ha asegurado que en su investigación no existen estas garantías. No obstante, el diputado ha aceptado que quiere regresar a Cataluña: "Yo lo que quiero es volver a mi país, yo quiero volver a Cataluña, yo quiero volver a hacer mi trabajo, yo quiero volver a estar junto a mi gente".

El pasado mes de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón pidió al Tribunal Supremo que investigue por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic al expresidente catalán Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas, entre ellas Wagensberg.

En la exposición razonada de indicios de delito que el juez García-Castellón envió en noviembre al Tribunal Supremo, el magistrado señala que Wagensberg como miembro de Tsunami Democràtic y explica que empleaba el seudónimo 'Konan' en la aplicación de mensajería Wire. El juez le sitúa, por los mensajes interceptados, tras la toma del aeropuerto de El Prat y el intento de bloqueo del aeropuerto de Barajas.

Desde ERC desmienten categóricamente las interpretaciones del juez García-Castellón sobre la presunta vinculación de Tsunami Democràtic con el terrorismo, por lo que Wagensberg ha decidido preparar temporalmente su defensa desde Suiza, donde reside desde 2018 Marta Rovira para evitar un proceso judicial en España por su papel protagonista en la organización del referéndum unilateral del 1-O. Además de diputado, Wagensberg es secretario cuarto de la Mesa del Parlament.