Díaz rebaja el choque con Sánchez por el gasto en defensa mientras Feijóo habla de "cacicada antidemocrática"

El plan de Pedro Sánchez para acelerar el aumento del gasto en defensa comprometido con la OTAN y alcanzar el 2% del PIB este mismo año no gusta a su socio de coalición, que lo ve excesivo e injustificado, pero tampoco a la oposición, que le reclama que ese plan pase por el Congreso. El presidente del Gobierno, sin embargo, sostiene que no es necesario, porque no implica ningún esfuerzo presupuestario adicional.

Pero este miércoles, a pesar de que los ministros de Sumarexpresaron su oposición durante el propio Consejo de Ministros e incluso formularon observaciones por escrito contra esas inversiones adicionales de 10.471 millones de euros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha parecido rebajar el tono del choque interno.

En declaraciones a 'RTVE', la dirigente de Sumar ha insistido en que su modelo era "defender un proyecto de defensa europeo propio" y "coordinado desde Europa" y en que no comparten el plan de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para rearmar Europa. A la vez, sin embargo, ha defendido que "el Gobierno de coalición goza de muy buena salud" y ha asegurado que va a agotar la legislatura.

El PP habla de "burla" y "cacicada"

Entretanto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado durante un desayuno informativo que el plan de defensa aprobado la víspera es "una burla" de Sánchez a los españoles y "no es un plan de defensa", sino "de supervivencia".

En declaraciones recogidas por Efe, el jefe de la oposición ha calificado el plan como "una chapuza marca de la casa" y ha criticado que Sánchez no detalle cómo va a disponer de más de 10.000 millones de euros sin tener Presupuestos y que remita ese plan a Bruselas sin antes pasar por las Cortes, algo que tacha de "cacicada antidemocrática impropia de un país europeo".

El líder 'popular' también ha lanzado un recado para los socios del Ejecutivo que no están de acuerdo con la subida del gasto militar, a quienes a instado a "irse" en lugar de "quedarse por apego al cargo". "El gasto militar es estructural, ha venido para quedarse" y "no puede tratarse como una reordenación de partidas", ha defendido.