Sumar se opone a un gasto en defensa que tacha de "exorbitado" mientras el PP exige que pase por el Congreso

Pedro Sánchez sostiene que la puesta en marcha del plan para aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB, que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes pese a la oposición de Sumar, no requiere pasar por el Congreso de los Diputados. A preguntas de la prensa, el presidente del Gobierno ha mantenido que "desde el punto de vista material y legal no es necesario pasar esta reasignación presupuestaria por las Cortes Generales" porque "no exige ningún esfuerzo adicional" a nivel presupuestario.

Sin embargo, las resistencias a ese plan surgen desde dentro del propio Gobierno, porque el socio junior de la coalición ya ha dejado claro que se opone: los cinco ministros de Sumar lo han explicitado durante el propio Consejo de Ministros de este martes y, además, han presentado observaciones por escrito contra un gasto que consideran "verdaderamente exorbitado".

En esas observaciones, recuerdan que la Vicepresidencia que ostenta Yolanda Díaz ya ha expresado "en incontables ocasiones, su desacuerdo con un incremento del gasto militar que no vaya acompañado de una reflexión profunda, objetiva y consensuada en el seno del Gobierno de coalición" y lamentan que el plan compromete un gasto militar excesivo "sin haber tenido ocasión de realizar previamente un trabajo conjunto de análisis de los retos y las amenazas prioritarias".

Por el contrario, denuncian desde Sumar, este plan "pareciera responder casi exclusivamente a la necesidad de evidenciar, con celeridad, el cumplimiento del compromiso de alcanzar el 2% de gasto militar". "Es por ello que no se considera oportuna ni conveniente una inversión en defensa de este calado por parte del Gobierno de España, por no estar motivada ni ajustarse a un análisis exhaustivo de necesidades", agrega.

En el ala de Sumar del Ejecutivo se muestran especialmente preocupados por el porcentaje de gasto destinado a la compra de armamento porque "no se conoce con la necesaria precisión el destino que se va a dar a los gastos cuya aprobación se pretende, ni si estos se ajusten a las necesidades identificadas en términos de capacidades a reforzar y de garantía de la autonomía estratégica". Y advierten de que "resultaría inadmisible la compra de cualquier material bélico a Israel".

Sánchez resta importancia al desacuerdo

El presidente, por su parte, reconoce esas discrepancias, pero las reduce a un intercambio de observaciones. A preguntas de la prensa, Sánchez ha reconocido que su socio las ha planteado en lo relativo a la adquisición y fabricación de "instrumentos de defensa y de disuasión". "Tenemos una discrepancia en este punto, pero hemos gestionado esta discrepancia desde el respeto y desde el diálogo", ha defendido.

"Existe un consenso entre ambos sociosen la mayoría de los puntos del plan", ha asegurado no obstante el líder socialistas, que ha afirmado que "el europeísmo une al Gobierno de coalición y el Gobierno de coalición está unido detrás de este plan", si bien "con algunos matices" en lo relativo a la inversión en armamento.

Reticencias de los socios

Sin embargo, entre los socios parlamentarios del Ejecutivo también surgen voces críticas, como la de Gabriel Rufián. A través de sus redes sociales, el portavoz de Esquerra Republicana ha asegurado de forma irónica que ese aumento del gasto en defensa es "Sánchez en estado puro". "Es capaz de instaurar 3 días de luto en un Estado aconfesional por la muerte de un Papa pacifista y durante esos 3 días anunciar 10.000 millones de euros más en armas", ha criticado.

Fuentes de EH Bildu, por su parte, señalan que fijarán posición cuando Sánchez comparezca en el Congreso, porque no conocen el plan más allá de lo que ha expuesto. Recuerdan que no comparten el aumento del gasto en defensa, pero afirman que tienen que analizar el plan en detalle para poder hacer una valoración mas profunda.

En cualquier caso, se reafirman en que no van a apoyar el gasto "en la aceleración militar". "Si alguien cree que el futuro pasa por reducir gasto social y fabricar armas, esa no es la Europa por la que apuesta EH Bildu", advierten, a pesar de que Sánchez ha insistido en que el aumento del gasto en Defensa no restará ni un céntimo al Estado del Bienestar.

El PP exige que pase por el Congreso

Desde la oposición exigen que el plan se someta a votación y que Sánchez "vaya al Congreso de inmediato, pero no a comparecer, sino a someter a votación todas y cada una de estas medidas", según ha exigido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

El propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, critica que este plan se ha aprobado "in el acuerdo de su Consejo de Ministros", "sin Presupuestos", "sin autorización del Congreso" y "sin dar detalles de dónde va a sacar miles de millones de euros". "España necesita un verdadero Plan de Defensa y Sánchez ha presentado uno de autodefensa", ha reprochado en X.