Díaz defiende un modelo de defensa europeo y critica el aumento de gasto militar, pero asegura que la coalición goza de "buena salud"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, ha manifestado su desacuerdo con el aumento del gasto en Defensa anunciado por Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros, que asciende a 10.471 millones de euros para cumplir con el 2% del PIB comprometido con la OTAN. Díaz defiende un modelo de defensa europeo, criticando la subordinación a EEUU y el plan de rearme de Von der Leyen. Aunque la coalición de Gobierno no está en peligro, Díaz y los ministros de Sumar han expresado su oposición al gasto en armamento, aunque apoyan partidas en seguridad, ciberseguridad y misiones de la ONU.

"Nuestro modelo era defender un proyecto de defensa europeo propio", "coordinado desde Europa". Con cierta tibieza y sin hipérboles, Yolanda Díaz ha puesto de manifiesto este miércoles su oposición al incremento de gasto en Defensa anunciado el día anterior por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras aprobarse en Consejo de Ministros. La ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, socio de la coalición de Gobierno, ha expresado así cuál sería su modelo de defensa y ha criticado el aumento del gasto demandado por la OTAN. "Tenemos una lectura que no compartimos del plan de rearme que hizo Von der Leyen, la apuesta no tiene que ser rearmar Europa", ha afirmado.

"Ha sido un enorme error haber desplegado y subordinado la defensa europea a EEUU y en este sentido nos hubiera gustado que el modelo de defensa fuese europeo", ha expresado en una entrevista en RTVE este miércoles. "La UE tiene tres veces más que el presupuesto en defensa que Rusia", ha argumentado, asegurando que ella misma "ha presentado esta posición", al no compartir "una de las partes sustanciales que tiene que ver con el armamento", como la que ayer se aprobó y que no pasará por el Congreso. Al respecto, Díaz ha defendido que el debate sobre el gasto en defensa "tiene que ser hecho con transparencia".

Sánchez presentó este martes, tras el Consejo de Ministros, un paquete de medidas que supondrá una inversión en defensa y seguridad de 10.471 millones de euros, con los que España cumplirá con el 2% del PIB para gastos en estas partidas comprometidos con la OTAN este mismo año.

Díaz deja clara su postura admitiendo, al mismo tiempo, que la coalición no peligra: "El Gobierno de coalición goza de muy buena salud, vamos a agotar la legislatura, por tanto absoluta normalidad", ha expresado, aclarando también que ninguno de esos 10.000 millones podría haber ido a gasto social.

No obstante, aclara, Sumar no se opone a la total del aumento de gasto: "Hay muchas partidas vinculadas a la seguridad y ciberseguridad que sí defendemos, pero no compartimos lo que va directamente al incremento de gasto en defensa". También ha citado otras cuestiones que sí apoyan, "como las misiones de la ONU o mejoras de condiciones de trabajado del personal de defensa", ha remachado.

La opinión de Día no es la única expresada en el seno de la formación, pues los cinco ministros de Sumar ya dejaron clara su postura durante el propio Consejo de Ministros y, además, han presentado observaciones por escrito contra un gasto que consideran "verdaderamente exorbitado".