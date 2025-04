Los días en los que Red Eléctrica y su presidenta descartaban "riesgo de apagón" en España

"No existe riesgo de apagón". Una frase mal envejecida tras la caída del suministro eléctrico en toda la Península Ibérica de este lunes, pese a que se trata de un fragmento de una publicación en el perfil de X de Red Eléctrica que data de hace tan solo una veintena de días. Eso sí, no es la única información que proviene del operador y que después de la histórica jornada carece de cualquier sentido.

De hecho, esta aclaración llegaba tras un "ante las informaciones publicadas" en referencia a un informe de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSOE, por sus siglas en inglés) del que se habían hecho eco algunos medios de comunicación.

Tras indicar que "Red Eléctrica garantiza el suministro", explicaba que "la principal conclusión de este informe" del organismo mencionado "es que un volumen importante de ciclos combinados podría ser económicamente inviable en los próximos años si no se establecen incentivos".

Sin embargo, en la documentación entregada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por parte de la matriz del operador energético, Redeia, sobre el ejercicio de 2024 también aparece este riesgo, así como otros. En concreto, señalaba que el aumento de renovables podría sobrecargar el sistema eléctrico y provocar el corte masivo de suministro, tal y como sucedía hace unas horas.

Hace más tiempo, no obstante, también la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, sostenía y subrayaba en un programa de esta casa que un apagón en un país como España era imposible, ya que "el sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tiene unos componentes más avanzados".

Por todo ello, Corredor aseguraba que "lo primero que le diría a todo el mundo es que 'tranquilos, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar'". En ese sentido, incluso, destacaba que hay "muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico", por lo que "no dependemos de una sola": "Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. No hay un riesgo ni a corto ni a medio plazo de que eso ocurra". Pero sí lo hizo.