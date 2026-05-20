El día después de un bombazo histórico: el viaje cancelado de Zapatero, la perplejidad de Julito y un juez de cumpleaños

¿Por qué es importante? El expresidente del Gobierno tenía previsto irse este martes a las 16:10 a Caracas en un viaje por motivos "privados" que canceló al conocerse su imputación. Este miércoles ha recibido la visita de su abogado, que lo único que ha dicho es que está tranquilo.

El miércoles, tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se han activado los protagonistas del caso. Zapatero, quien canceló un viaje a Caracas, recibió a su abogado, Víctor Moreno Catena, quien afirmó que el expresidente está tranquilo. Julio Martínez, cercano a Zapatero, expresó su sorpresa por la imputación. En el Senado, Jesús Ángel Carbajo, auditor de Plus Ultra, confirmó la existencia de comisiones en la contabilidad de la aerolínea. Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa han solicitado medidas cautelares para Zapatero. La UDEF revisa documentos de la Operación Tíbet, mientras el juez Calama cumple 67 años.

Este miércoles estamos en el día después del bombazo del auto de imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y esto es lo que han estado haciendo los protagonistas. Zapatero, su amigo Julito, el juez José Luis Calama y la UDEF, todos están ya en acción.

El principal, José Luis Rodríguez Zapatero, está en su casa, y no estaba previsto. El expresidente tenía previsto irse este martes a las 16:10 a Caracas en un viaje por motivos "privados". La vuelta estaba prevista para este jueves y lo canceló al conocerse su imputación. Este miércoles ha recibido la visita de su abogado. Tras estar con el expresidente, que este martes habló con Pedro Sánchez, el letrado Víctor Moreno Catena lo único que ha dicho es que está tranquilo.

Otro protagonista es Julio Martínez, "el lacayo" de Zapatero, como lo llaman en los mensajes que aparecen en el auto los implicados en la supuesta trama. Martínez ha hablado con 'Okdiario' y ha dicho que está "perplejo, consternado y sorprendido con la imputación". Que nunca se imaginó que esto le ocurriera a un expresidente y que quiere leer el sumario completo, ha agregado al mismo medio.

Precisamente este miércoles ha declarado en el Senado el auditor de cuentas de Plus Ultra a través de la firma Audicar, Jesús Ángel Carbajo. Ha reconocido que la comisión del 1% del rescate para el amigo de Zapatero figuraba en la contabilidad. Además, ha dicho que la aerolínea no disponía de liquidez suficiente ya dos años antes de la pandemia y que sí que vio "alguna factura" de la empresa Análisis Relevante.

También este miércoles se han puesto en marcha las que pretenden ser acusaciones populares y han pedido las primeras medidas cautelares para Zapatero. Vox y Hazte Oír coinciden en pedir la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas. Mientras, Iustitia Europa ha ido más allá y solicitará prisión provisional.

Otro elemento es la UDEF, que este miércoles tiene trabajo: revisar todos los documentos que este martes se llevaron de los registros de la llamada Operación Tíbet. Y queda uno, el juez Calama de la Audiencia Nacional, del que solo sabemos que este miércoles cumple 67 años.

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