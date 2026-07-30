Delirio inmobiliario exprés: Ayuso pasa de defender la compra del 'aticazo' a deshacerse de él en apenas 24 horas

Los detalles Para la presidenta madrileña no había polémica ni ninguna ilegalidad a pesar de que ese ático solo es para uso residencial: a la pregunta de laSexta de si no prohíben las normas urbanísticas su uso como oficina, respondió con un escueto y falso "no".

La Comunidad de Madrid ha confirmado que adquirió un ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones de euros, utilizando dinero público. Aunque inicialmente defendieron la compra como necesaria para reuniones institucionales, han decidido venderlo junto a otras cuatro propiedades para recaudar fondos destinados a la reconstrucción tras los incendios en la Sierra Oeste. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, que inicialmente defendió la compra, ha evitado dar explicaciones tras el cambio de decisión. La venta ha suscitado críticas y dudas sobre la transparencia y la justificación de la compra inicial, generando un debate sobre la gestión de los recursos públicos.

Ya nos han dicho el precio: 6,3 millones de euros de dinero público. Eso es lo que pagó la Comunidad de Madrid por el ático de lujo en Chamberí. La tarde de este jueves lo han confirmado tres meses y medio después de comprarlo y cuando ya han anunciado que lo venden porque nos toman por tontos.

Lo compraron, según dicen, "a precio de mercado" el 14 de abril. Y fue el 23 de julio cuando se declararon tres grandes incendios simultáneos. El día después se declaró la emergencia nacional, el 28 de julio ya volvieron algunos de los desalojados y este miércoles, el día que quedó estabilizado, 'El País' destapó que la Comunidad de Madrid lo había comprado. Porque nos toman por tontos.

Después de su silencio y de las críticas, este jueves anuncian que lo venden junto a otros cuatro inmuebles en Gran Vía. Lo han justificado así: "Para ayudar en la reconstrucción y, por tanto, que ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse en la recuperación de la Sierra Oeste".

Calcula el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, que ingresarán 20 millones de euros porque, junto al ático de Chamberí, han anunciado que quieren vender en lote otras cuatro propiedades que tiene la comunidad en la Gran Vía. laSexta Clave ha mirado el inventario de inmuebles y ha encontrado que tienen propiedades en cinco edificios. Las usan para dependencias de consejerías, la federación de municipios de Madrid y juzgados. De las cinco propiedades, según su registro, todas menos una figuran arrendadas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya no ha salido este jueves a explicarlo porque a ver con qué cara justificaba haber pasado de defender la compra del 'aticazo' a deshacerse de él en apenas 24 horas. Ha sido un delirio inmobiliario exprés.

Se la veía muy segura a la presidenta madrileña este miércoles cuando defendía como necesaria la compra del ático. "A mí el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo", dijo.

Pero ahora se ve que lo suyo es venderlo para sufragar las ayudas por los incendios. Hace tan solo unas horas, Ayuso pedía donativos para la reconstrucción habilitando una web al mismo tiempo que bromeaba sobre quién se quedaría finalmente en el ático. "Vete preparando consejero, porque no sé si me quedaré en la consejería de Presidencia o en la de Transportes, que es muy grande, y es el consejero el que se va para allá. No lo sé", expresó.

Para la presidenta madrileña no había polémica ni ninguna ilegalidad a pesar de que ese ático solo es para uso residencial. A la pregunta de laSexta de si no prohíben las normas urbanísticas su uso como oficina, Ayuso respondió con un escueto y falso "no". Ella repetía que es un nuevo intento de desprestigiarla haciendo creer a la gente que le han comprado una casa en un momento en el que los incendios han dejado a muchas familias sin la suya.

La compra del piso fue en abril y han decidido ponerlo en venta este jueves, un día después de que haya salido a la luz. Este miércoles, Ayuso defendía que había que comprar porque ya han vendido demasiado. "Lo que puede hacer esta administración es despatrimonializarse, perder todo su patrimonio", afirmó.

La Comunidad de Madrid debe muchas explicaciones. Se sigue sin saber por qué compraron ese ático en vez de instalarse en otra de sus propiedades o por qué no decidieron alquilar una oficina si era una cosa temporal. Y eligieron un piso, ese en concreto, ¿por qué? ¿Y por que ocultaron la compra? ¿Ha beneficiado a alguien? Y si tan importante era para recibir visitas, ¿qué van a hacer ahora? ¿Dónde va a despachar Ayuso?

Todo dudas y dos certezas. El destino final de la vivienda va a ser recaudar fondos para los incendios —curiosa forma esta de la Comunidad de Madrid de prevenir los fuegos, en vez de reforzar medios y escuchar a los bomberos, invertir en ladrillo—.

Y otra certeza: el papelón del secretario general del PP, Miguel Tellado, defendiendo a Ayuso minutos antes de anunciarse la venta. "Tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar, eso es lo que se ha explicado y nosotros nos atenemos a esas explicaciones. Ciertamente, hay salidas de determinados ministros que son francamente curiosas y divertidas".

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