Ni catástrofe natural ni desastre nuclear: por qué el Gobierno rechaza declarar emergencia nacional la crisis de Ceuta

Los detalles El Gobierno central es el que controla Ceuta, por lo que no habría muchos cambios si declarase la emergencia nacional o la situación de interés para la seguridad nacional.

El Gobierno de Ceuta ha solicitado al Ejecutivo central que declare la emergencia nacional debido a la crisis migratoria que enfrenta la ciudad, con la llegada masiva de migrantes en pocos días. Sin embargo, Moncloa ha rechazado la petición, argumentando que la emergencia de interés nacional se aplica más a catástrofes naturales o riesgos tecnológicos, como incendios o desastres nucleares. El gobierno ceutí critica esta decisión y considera insuficientes las medidas actuales. La Asamblea de Ceuta ha intentado recurrir a la Ley de Seguridad Nacional, pero Moncloa también ha denegado esta opción, ya que el Gobierno ya tiene el control debido a implicaciones internacionales. La crisis se ha exacerbado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la devolución en caliente de migrantes, generando un efecto llamada en Marruecos. Esta situación se ha difundido en redes sociales, aunque de manera manipulada, ya que el Tribunal no prohíbe la repatriación, sino que exige seguir el procedimiento ordinario de la Ley de Extranjería.

El Gobierno de Ceuta ha pedido al Gobierno central que declare la emergencia nacional por la crisis migratoria que está viviendo la ciudad, a la que han llegado miles de migrantes en pocos días. Las autoridades ceutíes han solicitado así que el Ejecutivo haga lo mismo que con los incendios. Sin embargo, Moncloa lo ha rechazado.

La razón principal es que la emergencia de interés nacional se utiliza más para catástrofes naturales o para riesgos tecnológicos. Por ejemplo, que ardan los montes o que haya un desastre nuclear. Por eso, el Gobierno argumenta que esta crisis no es razón suficiente.

Por su parte, el gobierno de Ceuta critica ese rechazo y califica de insuficientes las medidas tomadas hasta ahora. No obstante, la Asamblea de Ceuta ha intentado a la Ley de Seguridad Nacional, que contempla la posibilidad de declarar 'situación de interés para la seguridad nacional'.

De nuevo, Moncloa ha denegado esa opción, aunque es cierto que la gestión sería muy similar si se hacen estas declaraciones o no.

En una situación de interés para la seguridad nacional, el Gobierno toma el mando, mientras que las administraciones deben poner los recursos necesarios y coordinarse. Pero en esta situación que se vive en Ceuta, es justamente el Gobierno el que tiene el control, ya que se trata de una frontera y hay implicadas relaciones internacionales.

En esta ciudad autónoma también están la Policía, la Guardia Civil y el Ejército. Todo en la ciudad, incluida la sanidad, depende del Estado. Por lo tanto, es el Estado el que decide. En este sentido, muchas personas consideran que llega tarde y reprochan no haber previsto que se podía dar esta situación.

Frenar el "efecto llamada"

Ya con la crisis sobre el terreno, es difícil frenar la llegada masiva de migrantes. Algunos consideran que lo que ha provocado esto es la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la devolución en caliente (rechazado en frontera) de migrantes que entren a nado.

Eso ha provocado un efecto llamada por todo Marruecos, donde se han difundido multitud de vídeos en redes sociales como TikTok o Instagram, que dicen que si llegas a nado a España, no te echan.

Se trata de una información manipulada, ya que el Supremo no dice que no se pueda repatriar a los migrantes que lleguen a nado, sino que no se puede emplear el mecanismo de rechazo en frontera y se debe seguir el procedimiento ordinario contemplado en la Ley de Extranjería.

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