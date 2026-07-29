Interior anuncia que los incendios de Madrid y Ávila han sido "estabilizados" y ordena el fin de varias evacuaciones

Los detalles En Madrid quedan algo menos de 1.000 personas evacuadas tras realojarse los municipios de Valdequemada y Robledo de Chavela. En Ávila, no quedan localidades evacuadas.

Más de 25.000 personas de Ávila y la sierra oeste de Madrid han regresado a sus hogares tras los incendios que afectaron el centro de la península. El incendio ha sido "técnicamente estabilizado", permitiendo el retorno de vecinos en varios municipios. En Madrid, unas 8.500 personas han vuelto a sus casas, mientras que menos de 1.000 siguen evacuadas. En Ávila, se ha levantado la evacuación y confinamiento en localidades como La Adrada y El Tiemblo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó la evolución favorable del incendio. Sin embargo, los residentes regresan a una realidad desoladora, especialmente en Casavieja y el pantano de San Juan.

Más de 25.000 personas de Ávila y la sierra oeste de Madrid ya han podido volver a sus casas tras días de angustia por los incendios que asolan el centro de la península. A los realojos del martes se han sumado este miércoles los de más de una decena de municipios después de que el incendio haya sido "técnicamente estabilizado".

En la Comunidad de Madrid, este miércoles han podido volver a sus casas los vecinos de Valdemaqueda y Robledo de Chavela, así como los de la urbanización del Encinar del Alberche, en Villa del Prado, y de la pedanía de Peralejo, en El Escorial. De esta manera, solo quedan por realojar las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha adelantado que este acuerdo supondrá el regreso a casa de aproximadamente 8.500 personas, mientras que algo menos de 1.000 seguirán evacuadas.

En el caso de Ávila, se ha establecido el fin de la evacuación de todas las localidades que permanecían en esa situación: La Adrada, Gavilanes, Casavieja, Casillas, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Mijares, Navahondilla, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, Villanueva de Ávila y la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo.

Además, se ha establecido el fin del confinamiento de El Tiemblo y Cebreros, las dos localidades que permanecían en esa situación en Ávila.

Medidas de seguridad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho el anuncio tras la reunión del Consejo Nacional de Protección Civil en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, destacando la evolución favorable del incendio y que los expertos consideran "técnicamente estabilizado" el fuego.

Ha precisado que la medida se adopta una vez garantizadas las condiciones de seguridad en las zonas afectadas y ha explicado que en este momento los técnicos están realizando valoraciones en las áreas afectadas.

Así, las limitaciones continuarán en el resto de zonas afectadas hasta que los técnicos determinen que no ha habido reproducciones en 48 horas, que no queda ningún punto caliente y que las vías de movilidad sean "adecuadas" para garantizar la seguridad.

Vuelta a la realidad

Por su parte, Martín ha atribuido estos avances al trabajo de los servicios de emergencia y ha agradecido el comportamiento "ejemplar" de la ciudadanía y ha celebrado que no se haya registrado ningún incidente en el retorno. "La desescalada se está desarrollando con total normalidad", ha dicho.

Pese a la alegría por la supresión de las evacuaciones, muchos municipios de los municipios afectados se han encontrado con una realidad desoladora al volver a sus casas.

En Casavieja, lo primero que han hecho ha sido ir a ver cómo estaban sus viviendas. Por suerte, el fuego se ha quedado al límite del pueblo y no parece que haya afectado en exceso. Otra situación es la vivida en el pantano de San Juan (Madrid), donde muchos han perdido todo lo que tenían.

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