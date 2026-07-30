El drama de quienes se juegan la vida llegando a nado a Ceuta: "En la valla había mucha gente aplastándose"

Los detalles Ashraf, de 20 años, ha relatado cómo han sido las últimas y caóticas horas: "Cuando llegué a la valla había mucha gente aplastándose y machacándose".

Este jueves, Ceuta ha experimentado una crisis migratoria con la entrada descontrolada de cientos de personas. Un hombre que cruzó la frontera con su familia relató que la vida en Marruecos es insostenible debido a los altos costos y bajos salarios. A primera hora, recibió una llamada informándole que la frontera estaba abierta, y decidió aprovechar la oportunidad para dirigirse a Europa, donde espera reunirse con su hermano en Holanda. Otro migrante, Ashraf, de 20 años, describió el caos en la frontera y mencionó que al menos siete personas murieron intentando llegar a Ceuta, según la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

La crisis migratoria ha impactado este jueves en Ceuta con la entrada descontrolada de cientos de personas. Uno de los hombres que han arriesgado su vida cruzando la frontera con su familia ha contado que la vida en Marruecos es más cara de lo que puede permitirse.

"Soy comercial y el salario es muy poco. La vida es muy cara", ha explicado. Sentadas a su lado envueltas en una manta se encuentran su mujer y su hija de dos años.

A primera hora de la mañana de este jueves le llamaron para avisarle de que la frontera estaba abierta. "Me llamaron por la mañana mientras estaba dormido para avisarme de que habían abierto la frontera", ha dicho. Y no quiso perder la oportunidad.

Su destino final no es España, ya que tiene un hermano en Holanda. Para él, llegar a Europa es la mejor opción para volver a reunirse con su familia en Holanda porque, según ha afirmado, en Marruecos ya no le queda más familia.

Ashraf, de 20 años, es otro de los que también ha llegado este jueves a Ceuta. "En Marruecos no hay trabajo. España está muy bien", ha expresado. Además, ha relatado cómo han sido las últimas y caóticas horas: "Cuando llegué a la valla había mucha gente aplastándose y machacándose".

Ha asegurado que ha fallecido gente mientras trataban de llegar a Ceuta. Han sido, al menos, siete personas. Según detalla la agencia EFE, la Guardia Civil ha recuperado los cadáveres de seis personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta, mientras que Salvamento Marítimo ha recuperado otro cuerpo más.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido