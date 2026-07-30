El PP defiende la compra opaca del ático de Ayuso mientras la Comunidad recula y anuncia su venta

El contexto Mientras la Comunidad de Madrid anunciaba la decisión de deshacerse del inmueble, el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, cargaba contra la izquierda por pedir a Ayuso una venta que ha terminado por efectuar.

La Comunidad de Madrid ha decidido vender el ático de lujo en Chamberí, adquirido para la oficina de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tras conocerse su compra. El Gobierno regional destinará los fondos obtenidos a la reconstrucción de la sierra oeste afectada por un incendio. Mientras tanto, Miguel Tellado, del Partido Popular, defendía la adquisición como parte de una obra integral en la sede del Gobierno autonómico. Ayuso, por su parte, atribuyó la polémica a una "campaña de desprestigio" y aclaró que el piso no era su residencia. Ahora, se ha iniciado la venta del inmueble junto a otros activos.

La Comunidad de Madrid ha anunciado este jueves la venta del ático de lujo adquirido en Chamberí para instalar la oficina de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, apenas un día después de que se conociese su adquisición. Argumenta el Gobierno regional que el dinero obtenido irá "destinado a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio".

Sin embargo, mientras Madrid anunciaba la venta del inmueble, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, justificaba su compra, asegurando en una rueda de prensa que "desde la Comunidad de Madrid han dado las explicaciones que han entendido". "Se trata de una obra integral en la sede del Gobierno autonómico, tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar", ha añadido para justificar la adquisición.

De hecho, en el preciso instante en el que se ha anunciado la venta, Tellado estaba cargando contra el PSOE y Más Madrid por pedir que Ayuso hiciese precisamente lo que ha acabado haciendo: "Me sorprende ver salir a ministros en tromba cuando desde el Gobierno se han pagado pisos a sobrinas de ministros a través de mordidas".

Ayuso recoge cable tras denunciar una "campaña de desprestigio"

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, afirmó este miércoles que el piso que se iba a usar para "reuniones institucionales de forma provisional" y atribuyó todo a otra de las "campañas de desprestigio del Gobierno y de su prensa afín".

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí. Es la campaña de desprestigio. No me estoy comprando nada y no se me está comprando nada", afirmó una Ayuso que se preguntó "por qué no esperan una semana a que se apague el fuego". Y prosiguió: "Lamento tener que defenderme de campañas de desprestigio. Se ha obrado de muy mala fe por cómo y cuándo se ha contado".

Ahora, poco más de 24 horas después de saberse de su existencia, Planifica Madrid ha comenzado el proceso de venta de varios inmuebles... entre los que está el ático de Isabel Díaz Ayuso.

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