Por qué cruzar a nado de Marruecos a Ceuta es mucho más difícil de lo que parece: kilómetros de rodeos, corrientes y horas en el mar.

Los detalles Lo habitual es que los migrantes inicien el trayecto de noche y de forma clandestina, en muchos casos equipados con neoprenos o flotadores que les ayuden a mantenerse a flote.

El intento de migrantes de alcanzar Ceuta a nado vuelve a destacar los peligros de esta ruta, pese a la corta distancia entre Marruecos y la ciudad autónoma. Este jueves se encontraron cuerpos sin vida de varios migrantes, subrayando las trágicas consecuencias del trayecto. Aunque el mapa muestra un recorrido corto, los migrantes rara vez siguen la ruta directa, optando por un rodeo para evitar la vigilancia. Sin embargo, las recientes imágenes muestran un cambio, con migrantes eligiendo la ruta directa, posiblemente debido a una salida masiva o a la disminución de la vigilancia marroquí. La llegada a suelo español se confirma al pisar territorio firme de Ceuta.

La imagen de decenas de personas lanzándose al agua para intentar alcanzar Ceuta vuelve a poner el foco en una ruta que, pese a la escasa distancia en línea recta entre Marruecos y la ciudad autónoma, entraña un enorme riesgo. Este jueves, además, se ha localizado el cuerpo sin vida de varios migrantes, un nuevo recordatorio de las consecuencias que puede tener este trayecto.

Aunque sobre el mapa el recorrido parece corto, quienes intentan cruzar a nado rara vez siguen la ruta más directa. Por su parte, el periodista Juanjo Cuéllar explica que la mayoría parte desde Castillejos, junto a la frontera con Ceuta, pero evita dirigirse directamente hacia la costa española.

Una ruta más larga para esquivar la vigilancia

Lo habitual es que los migrantes inicien el trayecto de noche y de forma clandestina, en muchos casos equipados con neoprenos o flotadores que les ayuden a mantenerse a flote. En lugar de dirigirse a Ceuta, suelen adentrarse entre 100 y 200 metros mar adentro, o incluso más, para alejarse de la vigilancia de las patrulleras. Así, después avanzan en paralelo a la costa hasta superar la zona con mayor control y ahí, ponen rumbo hacia territorio español.

De esta manera, ese rodeo convierte un trayecto de apenas unos metros en línea recta en una travesía de varios kilómetros. A ello se suman las corrientes marinas y el estado del mar, que dificultan enormemente el avance y hacen que el cruce pueda prolongarse durnte varias horas.

¿Por qué hoy muchos han ido en línea recta?

Las impactantes imágenes de este jueves muestran, sin embargo, una situación distinta: numerosos migrantes han optado por la ruta directa hacia Ceuta. Existirían dos posibles motivos: el primero es que, cuando se produce una salida masiva de personas al mismo tiempo, se prescinde de los habituales rodeos. Al avanzar todos juntos y en línea recta resulta mucho más complicado interceptarlos.

La segunda posibilidad apunta a la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes. Cabe recordar que en mayo de 2021 ya se produjo una situación similar, cuando la presencia policial en la zona disminuyó notablemente. De acuerdo con las imágenes conocidas hasta ahora, en esta ocasión la policía marroquí tampoco parecía estar prestando demasiada atención a los intentos de cruce, aunque será necesario esperar para confirmar qué ocurrió exactamente.

Así, tras la ruta a nado y desde el punto de vista territorial, una persona se considera llegada a suelo español en el momento en que pisa un elemento firme de soberanía española. Eso incluye tanto la arena de una playa de Ceuta como cualquier roca que forme parte del espigón o de la costa situada en el lado español. Hasta ese instante, aunque hayan recorrido prácticamente toda la travesía, continúan en el mar.

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