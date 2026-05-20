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entrevista en al rojo vivo

Aimar Bretos, sobre la imputación de Zapatero: "Esto es plomo para los ánimos de los progresistas y munición definitiva para la derecha política"

El periodista ha advertido en Al Rojo Vivo del impacto político de la imputación de Zapatero y ha reclamado explicaciones "rápidas y claras" tanto del expresidente como del Gobierno sobre los cobros investigados y el rescate bajo sospecha.

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El periodista y presentador de 'La Noche de Aimar' Aimar Bretos ha analizado en Al Rojo Vivo el terremoto político provocado por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y ha advertido del fuerte impacto que la noticia puede tener en el espacio progresista. "Es un asunto muy delicado para los ánimos de todos los progresistas. Esto es plomo para los ánimos de los progresistas y munición definitiva para la derecha política", ha señalado.

Bretos ha reclamado además una reacción inmediata y transparente tanto del expresidente como del Ejecutivo para evitar que las sospechas se agraven con el paso de los días. "Zapatero tiene que dar explicaciones rápidas y claras. Debe enseñar todo el material que tenga sobre esos supuestos informes o trabajos que justificarían los cobros", ha afirmado.

En la misma línea, ha pedido que también se aclaren las actividades de las empresas vinculadas a sus hijas y que el Gobierno detalle de forma exhaustiva cómo se desarrolló el proceso de adjudicación del rescate que ahora está bajo el foco. "No tenemos por qué dudar del fondo de la operación, pero hay que explicar exactamente qué se hizo, qué no se hizo y quién habló con quién", ha concluido.

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