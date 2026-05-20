Desolación en las filas del PSOE y llamamiento a la "cautela" tras la imputación de Zapatero: "Ojo, que Calama no es un juez Peinado"

Entre líneas Dirigentes socialistas consultados por laSexta aseguran que la formación socialista debe ser más prudente a partir de ahora y que se ha perdido conexión con la realidad. "No hemos aprendido nada del caso Santos [Cerdán]", lamentan.

La dirección nacional del PSOE ha defendido firmemente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por el rescate de Plus Ultra, aunque algunos dirigentes socialistas consideran que se ha ido demasiado lejos en esta defensa, sugiriendo que el partido debe ser más prudente. El Gobierno, sin embargo, mantiene un mensaje de tranquilidad, argumentando que el auto del juez José Luis Calama no presenta pruebas documentales que incriminen a Zapatero. En el Congreso, Pedro Sánchez ha reiterado su apoyo al expresidente, apelando a la presunción de inocencia y contrastando su gestión con la de José María Aznar.

Frente al mensaje que se lanzó este martes de la dirección nacional del PSOE, que apostaba por una defensa férrea a José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse su imputación, hay dirigentes socialistas que señalan a laSexta que se ha llegado muy lejos a la hora de defender a Zapatero ante un auto tan contundente como el del juez José Luis Calama, de quien consideran que "no es un [Juan Carlos] Peinado de la vida", en alusión al magistrado que dirige la causa contra Begoña Gómez.

Estos dirigentes señalan a laSexta que la formación socialista debe ser más prudente a partir de ahora y que se ha perdido conexión con la realidad. "No hemos aprendido nada del caso Santos [Cerdán]", lamentan.

Por su parte, el Gobierno sigue manteniendo ese mensaje de tranquilidad que compartieron una vez se conoció el auto de Calama. Fuentes del Ejecutivo consideran que las 85 páginas no incluyen "ninguna prueba documental que incrimine a Zapatero", quien dicen que no forma parte del entramado societario de esa presunta trama de la cual la Audiencia Nacional coloca al expresidente del Gobierno como "líder".

"Si hubiera pruebas, estarían en el auto", añaden las fuentes del Gobierno consultadas por laSexta, que dicen compartir "la misma preocupación" que sus socios respecto a esta imputación.

"Pana Zapatero", "núcleo decisor" o "vértice" con "liderazgo estratégico" y "contactos de alto nivel": el papel del expresidente en el auto del caso Plus Ultra

Desde el Gobierno no creen que el caso de Zapatero se parezca al de Cerdán y añaden que el auto que conocimos este martes "no tiene pruebas documentales" contra el expresidente del Gobierno.

"El juez llega a muchas conclusiones, pero no hay pruebas. Habla de múltiples evidencias, pero no aporta evidencias. Si hay algo distinto, ya nos pronunciaremos", añaden estas fuentes.

Defensa de Sánchez en el Congreso: "Todo mi apoyo al presidente Zapatero"

Desde el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse su imputación por el rescate de Plus Ultra, apelando a la presunción de inocencia.

"Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha comenzado respondiendo el líder socialista a preguntas de Alberto Núñez Feijóo, recordando que el expresidente del Gobierno "no nos metió en una guerra ilegal y no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España", haciendo referencia al Gobierno de José María Aznar.

El líder del PP ha recordado que un juez ha imputado al "faro moral" del presidente del Gobierno por "los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal", momento que ha aprovechado para preguntarle a Sánchez "cómo ejercía esta influencia en su Gobierno" o si ahora va a "arremeter contra los jueces de la Audiencia Nacional".

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