Cuerpo recuerda la presunción de inocencia y responde tajante al PP: "Merece la pena formar parte de este Gobierno"

Mientras tanto... La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de ser "la mayor estafa" de la democracia española. "Se les ha caído la careta", ha insistido.

La sesión de control en el Congreso de los Diputados estuvo marcada por la presencia de la UCO en la sede del PSOE y la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Ester Muñoz, portavoz del PP, cuestionó al Gobierno y a sus socios, mientras que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, defendió la presunción de inocencia y la responsabilidad en la gestión pública. Muñoz criticó al Ejecutivo, acusándolo de ser "la mayor estafa de la democracia española". Cuerpo, por su parte, resaltó los logros del Gobierno en crecimiento internacional y protección social, instando a centrarse en temas relevantes para la ciudadanía.

La sesión de control en el Congreso de los Diputados ha estado marcada por la presencia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la sede nacional del PSOE en Ferraz, y por la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra.

De esta forma, ha comenzado con un tenso cara a cara entre la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Ester Muñoz ha empezado su intervención destacando lo difícil que es hacer preguntas al Gobierno mientras la UCO está en Ferraz. Un momento que ha aprovechado para dirigirse a los socios y preguntarles si no se les cae "la cara de vergüenza" al seguir apoyando esta legislatura y para preguntale a Carlos Cuerpo qué le parece lo que está ocurriendo.

Por su parte, el ministro de Economía ha vuelto a insistir en la presunción de inocencia, recordando que un principio básico de la gestión de lo público es que tiene que hacerse "con la máxima responsabilidad" y eso conlleva "reforzar los mecanismos preventivos, tolerancia cero con la corrupción y un elemento de respeto a los procesos judiciales".

Una respuesta que para la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados es insuficiente. "Cuando responde así, la gente siente que se ríe de ellos a la cara", ha destacado, insistiendo en que no puede responder de otra forma porque es el vicepresidente de un Gobierno que es "la mayor estafa de la democracia española".

"Se les ha caído la careta", ha recalcado, indicando que se está viendo cómo había "una lucha de poder" entre "bandas criminales" que formaban parte del Ejecutivo y que estaban lideradas "por hombres del presidente".

"Pedro Sánchez puso el Gobierno al servicio de una banda de saqueadores", ha destacado, indicando que siempre que un sistema político se convierte en uno de superviviencia actúan igual. "Crean un relato moral para justificar lo injustificable y un sistema para protegerse", ha explicado.

Unas acusaciones a las que Carlos Cuerpo ha respondido insistiendo en que el principio de máxima responsabilidad lo llevan adelante con medidas como el refuerzo de la ley de enjuiciamiento criminal o la ley de protección al informante.

"Esto es sobre lo que deberíamos discutir en el Congreso, que es lo que creo que interesa a la ciudadanía más allá de las descalificaciones que hacen cada día", ha señalado.

Además, ha dejado claro que para él sigue mereciendo la pena "pertenecer a este Gobierno", destacando que han conseguido situar a España en una posición de liderazgo "en materia de crecimiento internacional". También ha recordado que han logrado reforzar los derechos sociales y laborales y "proteger a familias y empresas".

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