Este miércoles 2 de diciembre Vigo encenderá sus luces de Navidad. Se trata de un evento que, a pesar de la pandemia, se ha mantenido inamovible en los planes del Concello. No obstante, sí ha sufrido alguna que otra variación, aunque mucho más cotidiana que el coronavirus: las negativas previsiones del tiempo han hecho que se adelante el acto del encendido de las luces del jueves, cuando estaba previsto, a este miércoles a las 20:00 horas, como recoge el Xornal de Vigo.

Ahora bien, más allá de los escollos climáticos, el alumbrado de la ciudad gallega mantiene intacta su fama —capaz de retar a la mismísima ciudad de Nueva York—. Para ello, el Ayuntamiento ha invertido una importante suma de dinero: 2,47 millones de euros (con impuestos) en tres años. Es decir, que la suma limpia de lo que ha ido a la iluminación navideña asciende a los 681.685 euros anuales, como se puede comprobar en el contrato de la licitación.

La diferencia del gasto en Vigo comparado con otras ciudades con una población parecida salta a la vista. Mientras que Murcia gasta unos 86 céntimos por ciudadano en luces de Navidad, la cifra del consistorio dirigido por Abel Caballero sube a los 2,30 euros. No obstante, cabe recordar que Vigo no es la que más gasta en estos términos: Palma de Mallorca, por ejemplo, ha invertido un total de 1,45 millones en su alumbrado, con un gasto per cápita que supera los 3,5 euros. En el siguiente gráfico, elaborado a partir de los datos de los propios consistorios, es posible ver cuáles son las ciudades que más han gastado en luces de Navidad:

Vigo, efectivamente, es una de las ciudades que más gasta en luces de Navidad, aunque la comparativa muestra cómo anda lejos de algunas de sus homólogas en otras regiones. Con respecto a lo que gasta per cápita, la ciudad gallega también se sitúa en el 'top 10', pero detrás de otras localidades con diferentes densidades de población, como Soria, Marbella, o Sanxenxo.

El retorno económico de las luces de este año, una incógnita

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicaba en enero del año pasado que su inversión en las luces estaba amortizada. En unas declaraciones recogidas por la agencia EFE, el mandatario aseguraba que la repercusión económica del alumbrado fue "25 veces superior al gasto de su instalación". Es más, Caballero expresaba que estaba siendo "prudente", debido a que sus cálculos propios denotaban que el ahorro era todavía mayor.

Estos datos son de 2019, pero 2020 es otra historia. laSexta.com se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y la respuesta recibida está envuelta en incertidumbre: "El retorno de este año es una incógnita. No hemos hecho ningún cálculo, ni de retorno ni de afluencia, porque son unas Navidades tan especiales y extrañas que es inviable", expresan desde el Concello.

No obstante, a pesar de las dudas acerca de la repercusión de este 2020, el ejecutivo local mantiene que las luces de Navidad de Vigo han sido positivas para la ciudad: "No es un gasto, es una inversión. En los últimos años se le ha preguntado de forma insistente al alcalde sobre el tema, y siempre ha confirmado que se recupera el dinero y que repercute en la hostelería", apuntan.

Según el Ayuntamiento, los datos de los dos últimos años (cuando Vigo se situó en el mapa de las luces de Navidad) muestran cómo la ocupación hotelera o las reservas en restaurantes mejoraron visiblemente desde la instalación del alumbrado. "La fama y la locura de la Navidad han ayudado. El retorno está demostrado: este año será difícil, pero en el caso de Vigo, ha sido una inversión muy interesante", sentencia el ejecutivo.