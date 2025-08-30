Ahora

Aumento del 22%

Septiembre, un mes de endeudamiento: el peligro de los créditos al consumo con intereses desorbitados

El contexto El aumento interanual de este tipo de préstamos se sitúa en un 22%, el dato más alto en los últimos 13 años.

Nos pasamos el año ahorrando hasta que llega verano y el dinero se esfuma. Estas últimas semanas se han sacado del banco más de 3.000 millones de euros. Por eso, cuando llega el mes de septiembre, muchos llegan prácticamente a cero al inicio del curso.

Incluso algunas familias tienen una cuesta más inclinada: la vuelta al cole. Ante esta situación, algunos necesitan un empujón económico y para ello recurren a los préstamos de consumo. Un dinero rápido, pero del que los expertos advierten de su peligrosidad por el riesgo de sobreendeudamiento.

Son préstamos que suelen estar ligados a intereses desorbitados. "Un 7% de media y en algunas ocasiones pueden superar el 9% o el 10%. Por un préstamo de 5.000 euros podríamos llegar a pagar 1.500 adicionales" advierte Manuel Parejo, doctor en Economía.

La mala planificación financiera se suma con el aumento del precio de la vida y da como resultado que el aumento interanual de este tipo de prestamos se sitúe en un 22%, el más alto desde hace 13 años.

Por todo ello, los expertos aconsejan "revisar las distintas opciones y entidades, pedir lo mínimo necesario y procurar optar por plazos cortos" para poder evitar un endeudamiento.

