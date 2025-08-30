Pedro Sánchez muestra su "apoyo y reconocimiento" a la labor de Open Arms tras los ataques de Abascal

Imagen de archivo de un rescate de migrantes por parte de Open Arms en Italia

El contexto "Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo" dijo hace unos días el dirigente ultraderechista tras conocer la información de que uno de los barcos de la ONG llegara a Tenerife.

Open Arms, una ONG dedicada a rescatar migrantes en el mar, ha recibido el respaldo de Pedro Sánchez tras las críticas del líder de Vox, Santiago Abascal. Este último calificó a la organización de "negreros" y sugirió hundir sus barcos, lo que generó reacciones de defensa hacia la ONG por parte de varios políticos, incluyendo a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Open Arms respondió en Instagram, afirmando que ser blanco de odio es un orgullo y destacando su labor de salvar más de 70,000 vidas.

La ONG Open Armslleva una década salvando vidas de migrantes varados en el mar en lugares que otros no quieren o no pueden llegar. Su labor ha permitido el rescate de muchísimas personas y ese trabajo le ha valido el apoyo de Pedro Sánchez este sábado tras las críticas de Santiago Abascal.

Este miércoles, uno de los barcos de la ONG atracaba en Tenerife y el líder de Vox aprovechó la ocasión para cargar contra ellos mostrando su discurso xenófobo y racista: "Ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa".

Tras estas palabras, han sido varios los dirigentes políticos que han salido para defender la labor de la ONG. "La inhumanidad, el desprecio absoluto a los derechos fundamentales de las personas y el odio al diferente son posiciones políticas ilegítimas que no caben en nuestra Constitución, ni en nuestra democracia, ni en nuestra convivencia", aseguró la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Y, este sábado, el presidente del Gobierno ha utilizado su red social X para destacar el trabajo de Open Arms: "Defender España es defender la vida. Nuestro apoyo y reconocimiento a Open Arms y a quienes salvan vidas en el mar".

La respuesta de Open Arms

También la propia ONG respondió a las palabras xenófobas de Abascal. En una publicación en su Instagram, Open Arms ha afirmado que "ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo". "Aquí estamos. Y aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio", han querido dejar claro.

"Nuestros barcos han salvado la vida a más de 70.000 personas. Acusarnos de "negreros" es un insulto a la verdad y una indecencia. Somos una ONG de socorristas que ayuda a personas en situaciones desesperadas. Nuestros barcos son fuertes, pero nuestro espíritu es insumergible. Aunque todos nuestros barcos se hundan, jamás lo hará nuestra determinación", afirmaron.

Además, Open Arms también echó en cara a Abascal que "cuando la ultraderecha pierde credibilidad recurre siempre a una desesperada estrategia: hacer ruido".