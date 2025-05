Empresario investigado y ¿atrapado? en Dubái: así es Alejandro Hamlyn, el interlocutor de Leire Díez

Todos los ojos están puestos en Leire Díez. Militante del PSOE, su nombre ha saltado a la primera línea después de que salieran a la luz unos audios que la señalan como la presunta 'fontanera' del partido. ¿Qué significa eso? Que sería la persona que se mueve entre bastidores para conseguir información delicada, en este caso, sobre la UCO, la unidad que investiga la trama Koldo.

¿Y con quién hablaba Leire? Nada menos que con Alejandro Hamlyn, un empresario vasco del sector del petróleo, que lleva años en el punto de mira por un supuesto fraude millonario con hidrocarburos.

Hamlyn no es cualquier empresario. Es el presidente del grupo Hafesa, y según él, todo lo que le pasa es una trampa que le han tendido. En los audios, intenta dejar claro que es un tipo honrado: "Yo no he robado, yo no me he llevado un euro de nada. Yo no soy un delincuente. Soy un tío bien, soy un empresario".

Pero la realidad es que este lunes debía presentarse ante la Audiencia Nacional, donde se le juzga por ese fraude… y no apareció. ¿La excusa? Vive en Dubái y no puede salir del país. ¿Por qué? Porque tiene una deuda de 3.000 euros. Sí, solo 3.000, pero en Dubái eso basta para retenerte legalmente.

Su abogado, José Antonio Choclán, asegura que es solo algo temporal, hasta que resuelva unos asuntos legales allí. Pero la Fiscalía ha dicho "basta" y ha pedido una orden de busca y captura nacional e internacional. Si no se presenta en el próximo juicio, el 30 de junio, podrían ir a por él con todo.