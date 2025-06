Nuevos audios de Leire Díez desmontan su 'coartada' de "periodista": "Ya estamos trabajando con la otra fontanería"

Tras dos días de gira por distintos medios de comunicación, si hay algo en lo que ha insistido Leire Díez es en que no es una "fontanera". Una defensa que ha tardado apenas unas horas en venirse abajo, al aparecer este viernes nuevos audios publicados por 'Libertad Digital', en los que ella misma define sus funciones como "fontanería".

Esos audios, según el citado medio, corresponden a una reunión que Díez mantuvo el pasado 23 de abril con un empresario investigado por hidrocarburos; el abogado Jacobo Teijelo; y el también imputado empresario Javier Pérez Dolset, en la que al parecer intentan convencer al empresario investigado de cambiar a su abogado, José Antonio Choclán, por el propio Teijelo.

"Espera, una pregunta. De eso mismo que tú le estás diciendo que le pregunte a Choclán, que es una pregunta obvia, porque es una pregunta trampa para ver hasta donde está dispuesto Choclán a mojarse, cambiándose de abogado, ¿por qué no lo puedes hacer tú?", pregunta Díez, a lo que Teijelo responde: "No, yo le digo que sí. Pero a mí me dice, con el argumento de cambio de abogado o no cambio. 'Sí, ¿pero tú me puedes garantizar esto?'. Y yo le digo obviamente no".

"Ni Choclán, ni Choclán", contesta Díez. "Es que nadie te va a garantizar porque no te puede garantizar nada. Una cosa, que tú tengas todas las papeletas para salir libre de todo esto, sí, claro. Y que ya estamos trabajando también para... con la otra fontanería para ello, claro", dice.

Sobre una fiscal: "Lo acabo de cerrar"

En otro audio, este publicado por 'La Razón', Díez presume de haber "cerrado" un encuentro entre el empresario investigado y una fiscal. "A ver, solo te voy a dar una pista. Ya tenemos con quién hable con Rosana. Esto sí, porque lo he cerrado ahora. Ya tenemos con quien hable con Rosana. Lo acabo de cerrar", dice.

A continuación, la entonces militante socialista advierte: "Mi línea roja es Choclán. Lo que no puede es ser problema y solución a la vez". "Cualquier cosa que hagamos lo va a filtrar a todos lados", le responde Pérez Dolset. "Y al final, ¿sabes lo qué pasa? que de tenerlo fácil, lo vamos a tener muy difícil. Y eso tampoco lo puedo permitir ni por ti ni por nadie", zanja ella.