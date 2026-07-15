El CIS de Tezanos sitúa al PSOE casi ocho puntos por encima PP pese a los casos de corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de presentación de su plan de integración

Los datos El PSOE vuelve a subir y aumenta 3,7 puntos su ventaja sobre el PP, que perdería dos puntos tras el pacto de Juanma Moreno con Vox en Andalucía.

El PSOE se recupera y lograría el 33% de los votos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa al PP a 7,9 puntos de los socialistas tras perder dos puntos respecto a la encuesta de junio.

El estudio se realizó entre el 1 y el 6 de julio sobre una muestra de 4.020 entrevistas, coincidiendo con la investidura del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras pactar con Vox, formación que perdería medio punto, mientras el PSOE sube 1,7 puntos.

Por su parte, Sumar baja tres décimas en estimación de voto hasta un apoyo del 6,1% mientras ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7%) y Se Acabó la Fiesta supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6%, una décima por encima de los morados.

El PP pasa de un 27,1% de los votos a un 25,1%. Vox, por su parte, baja del 15,8 al 15,3% de los sufragios. Sumar se deja tres décimas al pasar del 6,4 al 6,1%. Otras tres décimas perdería Podemos, del 2,8% al 2,5%, de forma que le adelanta Se Acabó la Fiesta, candidatura que, según el CIS, pasaría a obtener el 2,6% de los votos subiendo siete décimas, e incluso un partido que sólo se presenta en Cataluña, como es ERC, que también se dispara del 1,8% al 2,7%.

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