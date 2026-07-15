Saltos de alegría y abrazos: la imagen de la Familia Real celebrando la victoria de España y su pase a la final

Los detalles Ataviados con la camiseta blanca de la Selección, los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía festejaron el triunfo ante Francia desde La Zarzuela.

España ha alcanzado la final del Mundial tras vencer a Francia, lo que ha desatado la euforia en todo el país. La Familia Real, como muestran las imágenes de la Casa Real, celebró el triunfo de La Roja. El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, vestidos con la camiseta de la Selección, se abrazaron tras el histórico pase a la final en Nueva York, conseguido gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. El rey Felipe VI felicitó personalmente al seleccionador Luis de la Fuente y se espera que los monarcas asistan a la final.

España está en la final del Mundial. La victoria de la Selección ante Francia en las semifinales desató este martes la euforia en todo el país, y la Familia Real no ha sido ajena al éxito del equipo de Luis de la Fuente.

Así lo muestran las imágenes difundidas por la propia Casa Real, en las que se ve al rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía celebrando el pitido final que metía a La Roja en la gran final de Nueva York.

Ataviados con la camiseta blanca de la Selección, el vídeo muestra cómo los cuatro se abrazan y celebran el histórico triunfo que metía a nuestro país por segunda vez en la historia en el partido más importante del mundo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

"¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!", reza la publicación de la Casa Real a través de sus redes sociales.

Tras el partido, el rey Felipe VI llamó personalmente al seleccionador Luis de la Fuente para felicitarle por el pase a la final del próximo domingo, en la que se espera que los monarcas estén presentes en el palco de autoridades.

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