Expedientan a la líder de Aliança Catalana tras acusar a una diputada de "fundamentalismo islámico" por llevar velo

Los detalles El Parlament catalán cree que Orriols cometió una falta "leve" por sus comentarios en la cámara catalana. También consideran del mismo nivel y expedientan al portavoz de Vox, Joan Garriga, por llamar "asesino" a Lluís Companys y por decir que el PSOE incurrió en "financiación ilegal".

El Parlament de Cataluña ha decidido expedientar a Sílvia Orriols por sus comentarios islamófobos hacia Najat Driouech, diputada de Esquerra, a quien criticó por llevar velo. Este comportamiento infringe el código de conducta de la Cámara, siendo considerado una infracción "leve". La comisión del Estatuto del Diputado también ha señalado al portavoz de Vox, Joan Garriga, por declaraciones similares. Ahora, la Mesa del Parlament debe decidir sobre las sanciones. Toni Castellà, presidente de la comisión, explicó que Orriols tenía un expediente abierto por sus comentarios, al igual que Garriga, quien enfrenta otros procedimientos por sus acusaciones contra figuras políticas.

El Parlament de Cataluña va a expedientar a la ultra Silvia Orriols por sus ataques islamófobos a una diputada de Esquerra. "A usted sí que le tendría que dar vergüenza, señora Najat, normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico en esta Cámara", dijo en su turno de palabra. Así se dirigió, con una total falta de respeto, a Najat Driouech por el simple hecho de llevar velo.

Este ataque vulnera el código de conducta de la Cámara, por el que será sancionada. La comisión del Estatuto del Diputado del Parlament de Cataluña ha determinado que la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, cometió una infracción "leve" del código de conducta con algunas de sus manifestaciones en la cámara. Una decisión que también afecta al portavoz de Vox, Joan Garriga, por intervenciones similares.

Ahora será la Mesa del Parlament la que deberá decidir si les sanciona y cómo. Así lo ha explicado en declaraciones a la prensa el presidente de la comisión, Toni Castellà (Junts), a la salida de la sesión de deliberación sobre los dictámenes incoados contra estos diputados por declaraciones en la cámara.

Orriols, la líder de Aliança Catalana, tenía un expediente abierto por sus palabras contra la diputada de ERC Najat Driouech.

En el caso del ultra de Santiago Abascal, de Garriga, hay que recordar que afrontaba dos procedimientos: uno, por llamar "asesino" al expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, y otro por afirmar que el PSOE incurrió en "financiación ilegal" y "corrupción" al gastarse "durante años" el dinero "en drogas y prostitutas".

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