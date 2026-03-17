El abogado de la presunta víctima del exjefe de la Policía: "La que está desprestigiada dentro del Cuerpo como la puta del DAO es mi cliente"

Jorge Piedrafita ha explicado que, "evidentemente", su clienta "lo ha pasado mal" tras tener que acudir este martes a ratificar la querella por agresión sexual contra José Ángel González y ha denunciado un serio intento de desacreditar a la víctima.

El abogado de la presunta víctima del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha explicado este martes desde el plató de Más Vale Tarde el estado de su cliente tras un día en el que ha tenido que acudir a ratificar la querella por agresión sexual y en el que, además, Jorge Piedrafita, ha denunciado un serio intento de desacreditar a la víctima, su representada.

"Evidentemente lo ha pasado mal porque una nueva vez la defensa por tierra, mar y aire ha invertido y parece que el agresor es la víctima, porque la que está lesionada y en tratamiento psiquiátrico es mi cliente, la que está destrozada con una escolta 24 horas es mi cliente, la que está desprestigiada dentro del Cuerpo como la puta del DAO es mi cliente. Y parece que la víctima es él", ha remarcado Jorge Piedrafita.

Sobre las declaraciones del ex número dos de la Policía en las que afirmó que los audios aportados por la presunta víctima para demostrar la agresión sexual podrían, de alguna manera, jugar a su favor porque, según ha dicho, no serían tan definitivos, el abogado ha reaccionado señalando que le da "la sensación" de que no han estado en la misma declaración cuando ha dicho eso.

Así, ha detallado que el audio tiene dos partes muy diferenciadas y "sobre todo cuando nos hemos centro en la parte de la agresión ha sido cuando el exDAO ha estado más acorralado". "Cuando le han preguntado por la cremallera no ha sabido qué contestar y ha tenido que salir la defensa al rescate. Cuando en el mismo minuto que ella describe perfectamente cómo le está empujando contra la puerta, le está metiendo la mano, es cuando está haciendo ruido y el ruido se corresponde a esto. Él ha dicho no me acuerdo, no lo sé, yo solo le daba abrazos, no le daba besos", ha agregado.

"Y luego ha pasado a decir una serie de disparates como que poco menos que esto era una una conspiración, que mi cliente era una loca, que era una celosa", ha afirmado Piedrafita tras confirmar que no se han visto y "todo ha funcionado bien" este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid.

Tras esto, ha resaltado que "el audio no es la única prueba". "Hay dos audios más, hay pantallazos, hay informes médicos, hay mucha prueba más", ha asegurado.

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