'Díaz Ayuso' desvela su plan para contrarrestar la 'ley de nietos': la 'ley de hijos de Julio Iglesias'

Cristina Gallego se convierte en la presidenta de la Comunidad de Madrid para contar qué tres medidas ha pensado para contrarrestar la supuesta ingenieria electoral de Pedro Sánchez.

Isabel Díaz Ayuso está muy preocupada por la 'ley de nietos', preguntándose si la intención es nacionalizar socialistas y favorecer el voto hacia la izquierda. Pero, como cuenta el Gran Wyoming, "ha ideado una estrategia para contrarrestarla". Para conocerla, El Intermedio conecta directamente con su despacho.

El ayudante de la 'presidenta de la Comunidad de Madrid' llega a su despacho para explicarle que en Génova está muy preocupados "por la locura esta nueva de nacionalizar socialistas". "Me dicen que si no podemos seguir con las locuras clásicas: la libertad, las bondades de Hernán Cortés, las Cañitas...".

"¿Sabes quién se va a quedar con nuestras cañitas?", responde 'Ayuso'", "todos los socialistas magrebíes que Pedro Sánchez quiere traer en un barco para ganar las elecciones". 'Ayuso' desvela a Dani Mateo que tiene un plan para pararle los pies.

Empadronamientos en Segovia

"Su ingeniería electoral va a parecer papiroflexia comparado con lo mío", explica. La 'presidenta de la Comunidad de Madrid' explica que, si el gobierno tiene pensado empadronar en Segovia a 2.100 vietnamitas, "yo voy a contraatacar empadronado allí a Bertín Osborne, José Manuel Soto y Carlos Baute".

"¿Cómo piensa contrarrestar a 2.100 vietnamitas con solo tres personas?", pregunta Dani. 'Ayuso' responde que en cuanto las señoras vietnamitas escuchen cantar a Bertín "quedarán hipnotizadas por su hombría española y votarán lo que él diga".

'Ley de hijos de Julio Iglesias'

Pero esta no es la única medida que piensa aprobar la 'presidenta de la Comunidad de Madrid'. 'Ayuso' le cuenta a Mateo que como "el gobierno socialista, Bildu etarra, tiene la 'ley de nietos', voy a aprobar la 'ley de hijos de Julio Iglesias': todos los hijos de Julio Iglesias podrán votar, los 2.000 que hay". "Esa no está del todo mal, con los no reconocidos ya tendríamos mayoría absoluta", señala Mateo.

"La siguiente te va a encantar", anuncia 'Ayuso': "El voto cigoto". Esta pretende que los concebidos no nacidos tengan derecho a votar. "¿Cómo sabe que esos cigotos van a ser de derechas, cómo sabe que van a votar al Partido Popular?", plantea Mateo. "Porque la izquierda solo les promete el aborto", responde ella, "yo, sin embargo, la vida, la libertad y la educación sin aire acondicionado".

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