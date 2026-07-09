Trump y sus giros
Iñaki López cree que "Trump se ha vuelto a liar" tras empezar el día con insultos y terminarlo "con más amor por España que Manolo Escobar"
El presentador de Más Vale Tarde define al presidente Donald Trump como "ese hombre que el miércoles odiaba España y que ahora nos quiere devolver a Cuba y a Filipinas". Porque hay que recordar que hace 24 horas "Trump nos insultaba con ese tono de hijo caprichoso del dueño de la finca e, incluso, quería cortar todo comercio con nosotros".
Resumen IA supervisado
En el programa Más Vale Tarde, Iñaki López abordó los cambios de postura de Donald Trump hacia España y la OTAN. El presidente de Estados Unidos pasó de insultar y amenazar a España a elogiarla, en lo que López describe como un "baile de la yenka". Trump, que antes criticaba a España, ahora destaca sus contribuciones a la OTAN, aunque el Gobierno español no tiene claro a qué pagos se refiere. Además, Trump confundió a Irán con Japón en un discurso reciente. El Departamento de Comercio Americano había preparado vetos a productos españoles, pero estas medidas quedaron suspendidas. Finalmente, López se pregunta cómo reaccionará Santiago Abascal ante el cambiante afecto de Trump hacia España.
* Resumen supervisado por periodistas.
Donald Trump y sus repentinos cambios de opinión sobre España y la OTAN. Este ha sido el protagonista de la apertura de este jueves de Iñaki López para Más Vale Tarde. Porque el presidente de Estados Unidos ha pasado de insultar y amenazar a España a casi casi amarnos. O, tal y como ha dicho López, parece que juega a la yenka, a eso del "izquierda, izquierda, derecha, derecha. Delante, detrás. 1, 2, 3...". Porque "la yenka de Trump es el baile del verano".
"Ese hombre que el miércoles odiaba España y hoy nos quiere devolver a Cuba y a Filipinas", ironiza para recordar que, hace solo 24 horas, "Trump nos insultaba con ese tono de hijo caprichoso del dueño de la finca e, incluso, quería cortar todo comercio con nosotros". Pero, desde ahora mismo, ya "nos considera un país generoso, que se ha redimido con numerosos pagos a la OTAN".
Ante esto, Iñaki López se pregunta a qué pagos se refiere, porque "no lo saben ni en Moncloa". "Sospechan que debe referirse al 2% en gasto militar", ha explicado el periodista. "Pero por si acaso el Gobierno no comenta, no vaya a ser que se acuerde otra vez de nosotros".
Cabe también la posibilidad de que "Trump se haya vuelto a liar, como cuando ayer confundía a Irán con Japón". Porque sí, el miércoles el presidente de EEUU dijo "la República Islámica de Japón, atacó nuestro portaaviones aliado Ormuz", mezclando el ataque a Pearl Harbor de hace 80 años con el bombardeo a tres buques de hace dos días en el estrecho de Ormuz. "Casi nada".
Además, este jueves hemos conocido que el Departamento de Comercio Americano ya preparaba vetos al jamón, al aceite y al vino. Un paso que Iñali López ha definido como "un tiro en el pie del consumidor norteamericano". "Unas medidas que han quedado suspendidas por el momento, porque, una vez más, Trump protagoniza lo que allí llaman un 'taco Trump'".
Con todo esto, "el americano se vuelve a Washington con más amor por España que el cancionero de Manolo Escobar". Y hablando de patriotas, me pregunto qué pensará Santiago Abascal de Donald Trump. Porque el último y más servil de los patriotas europeos ya nos dejó claro que, entre España y una potencia extranjera, él escoge llevarle el botijo a Donald Trump".
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