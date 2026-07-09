Mazón admitió a la alcaldesa de Valencia durante la noche de la DANA que iba "a haber muchos muertos, decenas"

El contexto María José Catalá aportó este miércoles sus conversaciones de WhastApp con el entonces president de la Generalitat Valenciana a la jueza de Catarroja. En los mensajes, ambos aseguran ser conscientes de la magnitud de la tragedia.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha incorporado a la investigación de la DANA los mensajes de WhatsApp de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, sobre la gestión del temporal que causó 230 muertes el 29 de octubre de 2024. Los mensajes, publicados por 'EFE', revelan que Catalá y el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, eran conscientes de la gravedad de la situación esa noche. Catalá contactó con Mazón ofreciendo ayuda, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le informó que ya no se preveían nuevas crecidas. En el grupo de concejales, se discutió la falta de protocolos y problemas de abastecimiento de agua.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción de la causa de la DANA, ha incorporado a la investigación los mensajes de WhatsApp aportados por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en relación a la gestión del fatídico temporal que acabó cobrándose la vida de 230 personas el 29 de octubre de 2024.

Los mensajes, que han sido publicados por 'EFE', muestran que tanto la primera edil de la capital del Turia como el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, eran conscientes esa misma noche de la magnitud de la tragedia. "Es horrible, va a haber muchos muertos", escribió Mazón a su compañera de partido a las 23:20 horas.

"Lo sé", respondió Catalá apenas un minuto más tarde. A las 23:27, Mazón mandó el último mensaje a Catalá, en el que aseguró que los muertos serían "decenas seguro".

Catalá no habló con Mazón hasta la noche de aquel 29 de octubre, tal y como ya aseguró a la jueza de Catarroja este miércoles. De hecho, su primer mensaje lo envió ella para ofrecer su ayuda al entonces jefe del Consell a las 23:23 horas. "Estoy en central PLV [Policía Local de Valencia]. Si necesitas algo dime", escribió la alcaldesa a Mazón.

En los mensajes aportados por Catalá también se constata que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le informó a la 1:09 del 30 de octubre de que la Confederación Hidrográfica del Júcar ya no preveía nuevas crecidas en el cauce del Turia y que, en consecuencia, la pedanía de Pinedo, que estaba siendo evacuada, estaba ya a salvo.

También se han aportado a la causa los mensajes que se intercambiaron en el grupo de concejales del Ayuntamiento de Valencia, en el que la Catalá escribió a las 8:52 horas de aquella trágica jornada: "es evidente que no existe protocolo para estas situaciones, mañana a trabajar en él. Resulta ilógico que suspendamos actividades al aire libre y no avisemos a los coles de que eviten los patios, por ejemplo".

En ese mismo grupo, a las 21:51, el concejal responsable del área de Seguridad se preguntaba "si no tocaría pasar al nivel 3" de la emergencia "y que nos ayuden" y añadía, "o nos caerá la del pulpo". A continuación, a las 22:07, el edil responsable de la gestión del agua informó de la rotura de uno de los principales canales de abastecimiento de agua potable la ciudad, el Júcar-Turia. "Si no recibimos agua del Júcar en El Realón (Picassent) tenemos un problema serio. Las reservas de agua potabilizada solo nos dan margen para dos días sin funcionar las plantas", advirtió.

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