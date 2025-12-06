Ahora

Acoso sexual

Al PSOE se le acumulan las crisis internas: crece la tensión dentro del partido por su supuesta inacción en el caso Salazar

¿Qué ha pasado? Los socialistas insisten en que se ha "protegido a las víctimas" mientras aumenta la brecha interna en el seno de la formación, liderada por las federaciones de Galicia y de Asturias.

Denuncia de una mujer contra Paco Salazar
Crece la tensión en las filas del PSOE. Crece la tensión en los socialistas por el caso de Paco Salazar. Por las denuncias de acoso sexual que pesan sobre el que fuese asesor de Moncloa y ante las que al partido supuestamente le está costando reaccionar. Ante las que se ha generado una importante división interna por la gestión del caso.

Y es que en el PSOE hay matices. Matices que van desde una Pilar Alegría que tilda de "vomitivas" las palabras que se han publicado al respecto a un Félix Bolaños que afirma que "no llegó ningún tipo de denuncia" sobre las actitudes de Salazar.

María Jesús Montero, por su parte, ha afirmado que en el PSOE "se protege a las víctimas" y que no se formó escudo alguno en la figura del exasesor de Moncloa una vez se tuvo constancia del escándalo.

Pero en las filas socialistas todo se ha ido convirtiendo en algo diferente con el paso de los días. Porque Ana Redondo ha pasado de decir que lo han hecho muy bien a hablar de "comportamientos asquerosos" y a valorar que todo pueda acabar en la Fiscalía.

Y es que esa supuesta inacción del partido ante las denuncias de la víctimas, que desvelan frases de Salazar en las que les pedía que "enseñaran el escote" y en las que había expresiones como "qué buen culo te hacía ese pantalón", ha creado una gran brecha en el PSOE que están liderando las federaciones de Galicia y de Asturias.

"Hay que poner todo de manera inmediata en conocimiento de la Fiscalía", ha llegado a expresar Adriana Lastra, delegada del Gobierno en la comunidad asturiana.

Mientras, los frentes abiertos se le acumulan al PSOE después de que la Fiscalía de Málaga haya abierto ya diligencias contra Antonio Navarro, líder del PSOE en Torremolinos, por un presunto acoso sexual a una militante en 2021. "¿Ese escote lo has tenido siempre? Da igual, con el cuello vuelto seguirías estando igual de buena", se llegaba a leer en los mensajes.

Los socialistas, por su parte, defienden su inocencia en un comunicado firmado por hasta ocho mujeres que afirman que la relación con la militante era consentida.

Sin embargo, ya le han suspendido cautelarmente. "Dijimos que si se habrían diligencias pediríamos su suspensión y así hemos hecho", ha expuesto María Jesús Montero sobre el caso.

Sánchez habla de "error de velocidad"

Por su parte, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha reconocido que el PSOE debería haber actuado con mayor celeridad ante las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar y habla de "error en cuanto a la velocidad". Uno "no cometido premeditadamente" del que asume la responsabilidad.

Sánchez también ha respondido a las críticas desde la oposición y ha asegurado que siempre "han creído en el testimonio de las víctimas" y que, al conocer la situación, la formación socialista actuó "con contundencia y nunca con connivencia". Además, ha sentenciado a los periodistas que el PSOE "prestará apoyo" a las víctimas que decidan dar el paso y denunciar.

