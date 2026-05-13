El Congreso podría quitar este miércoles las acreditaciones a los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Los detalles La Mesa del Congreso se reúne este miércoles a las 16.30 de la tarde para analizar un informe del letrado instructor en el que estudiarán si sancionar o no a los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo.

El Congreso se reúne para decidir si sanciona a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, acusados de boicotear el trabajo parlamentario. Quiles enfrenta dos infracciones graves por grabar a líderes políticos en áreas restringidas sin la acreditación adecuada, lo que podría suspender su credencial entre once días y tres meses. Un tercer expediente podría convertir sus infracciones en muy graves, aumentando la suspensión a tres meses o más. Ndongo, por su parte, interrumpió una rueda de prensa, lo que también se considera una infracción grave. Ambos enfrentan múltiples denuncias, con un total de diez expedientes acumulados.

La Mesa del Congreso de los Diputados se reúne este miércoles para tomar una decisión: si sancionar o no a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, los pseudoperiodistas que boicotean el trabajo parlamentario.

Los parlamentarios, que se reunirán a las 16.30 de la tarde, tendrán sobre la mesa un informe del letrado instructor de las denuncias. En este caso, en el informe que se estudia este miércoles Quiles tiene abiertos dos expedientes por grabar con su teléfono móvil al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la salida de sendos actos.

Quiles grabó en sitios en los que solo pueden grabar cámaras de televisión con acreditación de "técnico". En cambio, los periodistas con acreditación de "redactor" no pueden grabar. Él, en ambos casos, incumplió por grabar en un sitio no permitido y por hacerlo sin la acreditación pertinente ya que tiene la de redactor.

En el artículo 98 del reglamento, esta infracción está catalogada como grave. Además, el artículo 7 dice que las infracciones graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre 11 días y tres meses. Serán, por tanto, dos infracciones graves. Aunque hay que esperar a esta tarde para ver el tiempo de sanción que propone el letrado instructor. Además, Quiles tiene otro expediente abierto por grabar una tercera vez, sin permiso y con su móvil, a Sánchez en un descanso de un pleno.

Si también le aplican una infracción grave por este último asunto, el reglamento dice que más de dos infracciones graves pasarán a ser una infracción muy grave y la suspensión puede ser de entre tres meses a tres años. Pero esto ya será más adelante, cuando se cierre este último expediente.

Hay que tener en cuenta que el reglamento en su artículo 10 dice que la sanción se impondrá al representante del medio que hubiera llevado a cabo la infracción. En caso de infracciones graves o muy graves, el medio de comunicación representado por la persona sancionada no podrá sustituirla por otra durante el tiempo que dure la suspensión de la credencial.

Por otro lado, este miércoles también se resuelve un expediente que le afecta al agitador ultra Bertrand Ndongo por interrumpir la rueda de prensa de Verónica Barbero en noviembre de 2025. También es considerado una infracción grave "obstruir o interrumpir el orden de las ruedas de prensa o demás encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios de comunicación". Ndongo también se enfrenta a una sanción de suspensión de credencial entre 11 días y tres meses.

El agitador ultra Ndongo llamó "idiota" a la diputada Aina Vidal

Hace tan solo una semana el agitador de ultraderecha Bertrand Ndongo volvió a hacer gala de un bochornoso comportamiento en el Congreso de los Diputados, al llamar "idiota" a la diputada de Sumar Aina Vidal después de escucharla pedir "limpiar" la Cámara Baja de "pseudoperiodistas que incomodan, agreden y hacen imposible que el trabajo transcurra de forma normal".

Días más tarde, se vivió otro nuevo episodio de tensión en el Congreso protagonizado por, en este caso, Vito Quiles, quien trató de boicotear la rueda de prensa de Aina Vidal, portavoz de Sumar, después de su denuncia al también agitador ultra Bertrand Ndongo por llamarla "idiota" y por, como relata, sentirse "agredida e intimidada".

Esa denuncia todavía tiene que pasar por un proceso que lleva bastante tiempo por lo que no se va a analizar este miércoles en la Mesa de la Cámara Baja. En total, los dos activistas tienen acumulados 10 expedientes y denuncias (Vito Quiles tiene ocho y Ndongo dos). Pero las que están hoy en la mesa son las primeras denuncias que se llevaron a cabo a finales de 2025.