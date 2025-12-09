El Congreso abre un expediente al agitador Bertrand Ndongo por reventar una rueda de prensa de Sumar

¿Por qué es importante? El reglamento del Congreso fue modificado en julio para sancionar a ultras que acosan a periodistas y políticos. Se trata del primer expediente sancionador abierto tras este cambio.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido abrir un expediente sancionador contra Bertrand Ndongo, un agitador de ultraderecha, por interrumpir una rueda de prensa de Sumar el 25 de noviembre. Este es el primer expediente de este tipo desde la modificación del reglamento en julio. Ndongo interrumpió a una periodista en la comparecencia de Verónica Martínez, portavoz de Sumar, quien ya había sufrido un incidente similar con Ndongo en mayo. La reforma del reglamento del Congreso busca frenar el acoso y las interrupciones por parte de agitadores y falsos periodistas, permitiendo retirar acreditaciones a quienes falten al respeto.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado abrir un expediente sancionador al agitador de ultraderecha Bertrand Ndongo por reventar una rueda de prensa de Sumar a finales de noviembre, siendo el primer expediente de este tipo que se tramita desde que el reglamento fuese modificado el pasado mes de julio.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de noviembre durante la rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez. Ndongo tomó la palabra sin tener permiso para ello, interrumpiendo a una periodista que sí que tenía el turno de palabra. El agitador reventó la comparecencia y Sumar denunció lo sucedido.

Ahora, la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, han aprobado la apertura de este expediente sancionador a un agitador que ya reventó otra rueda de prensa de Sumar en mayo. En aquella ocasión, Ndongo acabó a gritos con la jefa de prensa de Martínez, que optó por suspender la rueda de prensa mientras los periodistas se quedaron sin poder hacer preguntas a la portavoz.

"Está genial que de vez en cuando te pases por aquí porque no lo sueles hacer muy habitualmente, porque te interesa muy poco lo que ocurre en esta sala, pero hay una cosa que se llama respeto y no le he dado la palabra", afeó a Ndongo la jefa de prensa de Martínez, una Martínez que también se pronunció al respecto: "Miren, para mí es un ruido de fondo".

La reforma del reglamento

En julio, el Congreso aprobó la reforma del reglamento de la Cámara Baja para poner fin al acoso, amenazas e interrupciones continuas por parte de ultras agitadores y periodistas falsos. Todos los partidos, menos PP y Vox, votaron a favor.

Este cambio fue el resultado de meses de protestas por parte de los periodistas parlamentarios, que reclamaban poner límites a los ultras que están acreditados como prensa en el Congreso. Tras esta reforma, las faltas de respeto y las amenazas son consideradas muy graves, pudiéndose reitirar la acreditación a los que acosen a los políticos.

De esta manera, quieren poner fin a las provocaciones y faltas de respeto de estos agitadores, que han tomado el Congreso como su plató particular. Cualquier comunicador que incumpla las normas será expulsado o seleccionado como candidato para que no se renueve su acreditación de prensa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.