El Congreso busca endurecer el reglamento tras el bochorno de un diputado de Vox frente al 'no' del PP y los de Abascal

¿Por qué es importante? Armengol busca "poder aplicar con severidad las normas con diputados que, como pasó la semana pasada, atentan contra los valores democráticos más mínimos que tenemos que respetar".

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido "ayuda" a los grupos para que se reforme el reglamento e introducir sanciones más punitivas ante comportamientos como el que protagonizó el diputado de Vox José María Sánchez la semana pasada. Armengol quiere un reglamento más útil ante ataques a las instituciones. Todos los partido menos PP y Vox han recogido el guante y estudiarán la reforma. El PP se ha opuesto porque, ha dicho, hay otras reformas prioritarias como la que impediría que algunas iniciativas se queden varadas en un cajón.

"Los hechos que protagonizó han sobrepasado todos los límites, lo que pasa es que el reglamento no permite ir más allá", ha declarado Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso. Que al diputado de Vox Sánchez García solo le hayan sancionado con dos días de expulsión merece una reflexión para la Mesa del Congreso y, por eso, pide a los grupos endurecer el reglamento.

Armengol busca "poder aplicar con severidad las normas con diputados que, como pasó la semana pasada, atentan contra los valores democráticos más mínimos que tenemos que respetar". Una declaración en la que se apercibe a Sánchez García para que no vuelva a ocurrir nada parecido y en la que todos han estado de acuerdo salvo Vox y el PP.

"Desgraciadamente el PP, como hace con tantas cosas, ha encontrado alguna excusa para no aprobar la declaración", ha reaccionado Gerardo Pisarello, diputado Comuns-Sumar y secretario primero de la Mesa del Congreso.

El PP ha redactado un documento alternativo en el que también criticaba al Gobierno y los de Abascal aseguran que la Mesa tiene doble rasero. "Nosotros no queremos llegar al extremo de tener que grabar cómo nos insultan los diputados y la presidenta con la excusa de que no lo oye no da amparo", ha dicho Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso.

Así se ha pronunciado pese a que cuando el diputado de Vox montó el escándalo no se aplicó el artículo más severo. Era entonces cuando se podría haber aplicado una sanción mayor de un mes de expulsión, cosa que advierten desde la Presidencia del Congreso que harán si vuelve a ocurrir algo similar.

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