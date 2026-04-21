Javier Hidalgo niega en el Supremo que Ábalos recibiese "ninguna contraprestación" por el rescate de Air Europa

Los detalles El exconsejero delegado de Globalia también desmiente que Begoña Gómez influyese en el rescate, ni que Zapatero interviniese para recuperar dinero de Venezuela.

Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, negó que José Luis Ábalos recibiera algún beneficio por el rescate de Air Europa, calificando el préstamo como el más desfavorable otorgado en el mundo. Durante su testimonio en el juicio contra Víctor de Aldama, Ábalos y Koldo García, rechazó la implicación de Begoña Gómez en el rescate y negó haber pagado a Ábalos. Hidalgo describió a Aldama como un "canal de comunicación" con los ministerios y afirmó que la nota de prensa del Ministerio de Transportes nunca se solicitó. Además, negó conocer a la empresa Soluciones de Gestión, implicada en contratos de mascarillas.

El exconsejero delegado de Globalia —matriz de Air Europa— Javier Hidalgo, ha negado que José Luis Ábalos recibiese "ninguna contraprestración" por el rescate de Air Europa, al que ha calificado como "el préstamo con peores condiciones que se ha concedido, no solo en España, sino en el mundo entero". Asimismo, ha negado la participación de Begoña Gómez y ha definido al comisionista Víctor de Aldama como un "canal de comunicación" con los "distintos ministerios".

Hidalgo ha testificado este martes en el juicio que celebra el Tribunal Supremo contra Aldama, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia y supuestas mordidas.

Uno de los puntos del juicio analiza el rescate a Air Europa, vinculado al caso mascarillas por relaciones comerciales y presuntas influencias políticas durante la pandemia. Supuestamente, la trama de Koldo habría facilitado contratos de transporte y compra de mascarillas con Air Europa, mientras Aldama participaba en las negociaciones del rescate, que finalmente se aprobó en 2020.

En este sentido, Hidalgo ha dicho que el rescate tenía "muchísima importancia" porque Globalia solo había recibido 140 millones de euros al inicio de la pandemia, frente a los mil millones que percibieron otros competidores, como Iberia. Según ha declarado, "la sangría de caja era muy importante".

No obstante, ha indicado que "el préstamo" —tal y como ha llamado en todo momento Hidalgo al rescate— tenía "condiciones sibilinas", "estrangulando a la compañía", porque se exigía la destitución del consejero delegado, puesto que él ocupaba. "Es el préstamo con peores condiciones que se ha dado, no solo en España, sino en el mundo entero, y que, por cierto, hemos devuelto con un año de antelación y 140 millones de intereses", ha subrayado.

En este sentido, ha rechazado que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, influyese en el rescate.

Del mismo modo, ha negado tanto haber pagado 500.000 euros a Ábalos y su exasesor por el rescate como saber nada acerca de un alojamiento vacacional en Marbella que el fiscal considera una mordida de Aldama al exministro por la supuesta gestión en favor del rescate.

La nota de prensa

Además de esas supuestas irregularidades, la Fiscalía acusa a Ábalos de promover, a petición de Aldama, la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio el 8 de agosto de 2020 que "anticipaba la posición favorable" del Gobierno y el progreso de las gestiones para que Air Europa recibiese el rescate que finalmente percibió en noviembre de 2020.

En varias ocasiones, ha reiterado Hidalgo que la nota de prensa "nunca se produjo ni se pidió por parte de la compañía". "No he visto ninguna nota oficial por parte del Ministerio", ha indicado el accionista de Globalia. Según su relato, el único comunicado oficial que obtuvo la compañía fue el 9 de septiembre por parte de la SEPI, para que se lo pudiesen mostrar a sus acreedores sobre que el proceso de rescate ya estaba en marcha.

Preguntado en numerosas ocasiones por el papel de Aldama, Hidalgo ha explicado que "llevaba la parte institucional" y la "comunicación con diferentes ministros", igual que la llevaba él. "Evidentemente, el señor Ábalos tenía que estar informado, al igual que el Ministerio de Economía", ha apuntado.

Durante el rescate, ha dicho que Aldama "era un canal transmisor, simplemente", si bien la documentación se requería "a través de la compañía aérea", y ha reconocido que alguna vez fue con el empresario a algún ministerio, en concreto "al Ministerio de Transportes y al de Economía". De las informaciones que le transmitía Aldama, "algunas eran verdad y otras medias verdades y algunas más un tema de cinismo que otra cosa".

Relación con Koldo y Aldama

En lo que respecta a su relación con Koldo García, ha dicho que simplemente le saludaba y despedía cuando iba al Ministerio. La Fiscalía y la acusación popular le han recordado los mensajes y audios que Aldama le envió, a veces los meses cercanos al rescate, a los que Hidalgo les ha restado importancia: algunos simplemente eran de ánimo porque eran momentos muy duros y en más de una ocasión ha dicho que no los contestaba.

Sobre Aldama, Hidalgo ha indicado cobraba 10.000 euros al mes de la compañía por "funciones muy amplias", entre ellas mediación de contratos de vuelos chárter y la negociación de los vuelos que transportaron mascarillas en pandemia, con un papel de "asesor" y un "perfil de empresario".

Hidalgo también ha negado conocer a la empresa Soluciones de Gestión, que centra el juicio por la adjudicación de dos contratos de mascarillas por parte de organismos dependientes de Transportes.

Deuda de Venezuela

Un año antes del rescate, en septiembre de 2019, Air Europa contrató a Aldama para recuperar una deuda de 200 millones de dólares del Gobierno de Venezuela que la compañía lleva desde 2013 intentando recuperar sin éxito.

En este punto, el abogado de Aldama le ha preguntado si le consta que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hiciese esas gestiones antes que él. A Hidalgo no le consta, al igual que no sabe nada acerca de la visita de la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez a España en 2020, aunque sí ha indicado que Aldama tenía buena relación con ella y el ministro de Turismo de ese país.

Antes que Hidalgo ha comparecido el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, que fue detenido en 2024 cuando era agregado del Ministerio del Interior en la Embajada de Caracas y que ha rechazado declarar al estar investigado en la Audiencia Nacional por recibir presuntamente pagos de Aldama a cambio de asegurar protección a la presunta organización criminal.

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