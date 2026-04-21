El exjefe de gabinete de Reyes Maroto asegura que la ministra cerró una reunión con Aldama en Industria

Los detalles Era uno de testimonios clave de hoy. El exjefe de gabinete de Reyes Maroto ha situado por primera vez un vínculo de Aldama, el nexo corruptor de la trama según la UCO, con el ministerio de Industria, aunque de forma ambigua. Ha asegurado que la ministra cerró una reuniçon con él aunque no ha sido claro sobre si se llevó a cabo y dónde.

Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de Reyes Maroto, declaró en el juicio del 'caso Mascarillas' que la exministra organizó una reunión con el comisionista Víctor de Aldama en el Ministerio de Industria para solicitar una subvención. Aclaró que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, no intervino en la gestión de esta cita. Díaz Bidart también mencionó que el Ministerio no tenía competencia para tratar la solicitud de Villafuel, por lo que se remitió a la Secretaría de Transición Ecológica. Además, negó recordar detalles sobre una reunión relacionada con la empresa Villafuel y afirmó no haber discutido sobre la empresa de hidrocarburos con Marc Pons.

Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, ha asegurado hoy en el juicio del 'caso Mascarillas' que se celebra en el Tribunal Supremo que la entonces ministra cerró una cita con el comisionista de la supuesta trama Víctor de Aldama y "otra persona" en Industria para solicitar una subvención.

A preguntas sobre si esa reunión se concretó a instancias de Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, el testigo ha respondido que no fue el mediador y que la entrevista se gestionó por otra vía de la que no dio detalles. En respuesta a preguntas de la defensa de Koldo, ha explicado que la reunión de Aldama en el Ministerio no se concertó por mediación del asesor de Ábalos. Y señaló que fue "una reunión que cerró la ministra con otra persona que acudía a esa reunión".

Además, ha insistido en que el Ministerio no era competente para tramitar la petición de Villafuel, por lo que le indicaron que se dirigieran a la Secretaría de Transición Ecológica.

También se le ha preguntado por la reunión con los empresarios Claudio Rivas, investigado en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo' y por el del fraude del IVA en los hidrocarburos, y con Carmen Pano, también imputada en el 'caso hidrocarburos', para la obtención de una licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel.

Bidart ha negado recordar quién llevó la iniciativa en la reunión sobre la empresa Villafuel. Y ha asegurado que él estuvo apenas cinco minutos en la reunión y no pudo confirmar si Koldo García le llamó después de la reunión.

Además, ha negado haber hablado con Marc Pons, exjefe de gabinete de Teresa Ribera, sobre la empresa de hidrocarburos.

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