La entrevista completa de Ferreras a Marc Giró en Al Rojo Vivo: "Podemos hacer lo que tú quieras ahora que eres pansexual"

Marc Giró estrena su nuevo programa, Cara al Show, este martes a las 23:00 horas en laSexta. En Al Rojo Vivo, Giró cuenta cómo será su programa y promete emociones fuertes.

Este martes se vive un día grande en laSexta con el desembarco de Marc Giró y su nuevo programa, Cara al Show. Antes del esperado estreno, el flamante fichaje de Atresmedia habla con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, donde explica que tiene una "tendencia a la felicidad que es la pera" y que le hace ser optimista de cara a esta nueva etapa que se abre.

"A lo mejor cambio a mejor. La gente tiene la manía de decir que cuando cambias lo haces a peor, ¿y si cambio a mejor?", se pregunta Giró, que asegura que Ferreras es "la estrella de laSexta". El presentador bromea con Giró y su intención de 'quitarle' su despacho: "Me tienes de inquiokupa".

En la entrevista, que puedes volver a ver en el vídeo que acompaña a estas líneas, Giró habla de la carta que le dejó a Ferreras en la que le invitaba a "hacer cajas" y de cómo fue esa primera reunión en la que "pidió todo".

"Cuando una empresa te llama, en la primera reunión tienes que pedirlo todo porque si no luego no trincas nada", ha comentado Giró, que bromea con haber pedido "recursos, madera para el plató o un guionista para parecer listo". "Lo pedí todo porque luego no te dan nada. Más o menos he ido consiguiéndolo", afirma.

Una vez 'consiguió' el despacho de Ferreras, Giró dejó un mensaje "contundente" a Ferreras en el que le invitaba a "hacer cajas". "Antonio, soy Marc Giró. Me han dado tu despacho. Vete haciendo cajas", reza la carta que Giró dejó a Ferreras en la redacción de laSexta, una misiva que explica: "Con él he sido más contundente porque a estos heteros, o les dices las cosas contundentes, en su idioma, o no se enteran de nada".

Tras conocer el contenido de la carta, Ferreras hace una confesión a Giró. "Pero a ver, ¿que los heteros tenemos limitaciones? Si yo ya estoy en plan pansexual", asegura el presentador de Al Rojo Vivo, algo que Giró celebra: "Hombre, pues llámame. Ya era hora, fantástico. Fíjate que tengo la manga ancha y también soy pansexual, sea lo que sea eso".

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