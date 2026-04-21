La secretaria de Ábalos en el Ministerio asegura que "jamás" se pagaron viajes a Jésica con dinero público

Los detalles Ana María Aranda Jaraices ha confirmado ante el Tribunal Supremo que Jésica viajó con el ministro en 13 ocasiones. Ha asegurado que "nunca se pagaron viajes de Jésica con dinero público", sino que los pagaba Koldo García con una tarjeta de El Corte Inglés a su nombre.

Ana María Aranda Jaraices, secretaria personal de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, declaró ante el Tribunal Supremo que Jésica viajó con el ministro en 13 ocasiones, pero aseguró que "jamás" se pagaron sus viajes con dinero público, ya que los cubría Koldo García con una tarjeta de El Corte Inglés. Aranda afirmó que Koldo no podía pedir salvoconductos sin el permiso del ministro. También mencionó que Koldo García le solicitó salvoconductos de movilidad durante la pandemia, siguiendo un modelo del Ministerio. Aranda aclaró que Koldo tenía potestad para facilitar acceso a la planta noble del Ministerio.

La secretaria personal de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Ana María Aranda Jaraices, ha confirmado ante el Tribunal Supremo en el juicio por el 'caso mascarillas' que Jésica viajó con el ministro en 13 ocasiones. Así, ha asegurado que los gastos los pagaba Koldo García y que había viajes al extranjero y nacionales. Koldo García pagaba, según Ana María Aranda, con una tarjeta de El Corte Inglés a su nombre.

A preguntas de la abogada de Koldo García, la secretaria de Ábalos ha asegurado que "nunca se pagaron viajes de Jésica con dinero público". "Jamás", ha afirmado. También ha señalado que Koldo no podía pedirle salvoconductos sin el permiso del ministro. Dos preguntas a las que el exministro de Transportes, sentado junto a Koldo en la sala, ha reaccionado. Es la primera vez en el juicio que Koldo se desmarca de la línea de la defensa de Ábalos.

Tras las preguntas del fiscal Alejandro Luzón, Aranda ha señalado que recuerda a Aldama de vista "cuando iba al Ministerio". De esta manera, ha explicado que le "veía aparecer o solo o acompañado de Koldo García", pero que no eran citas marcadas en la agenda.

Tras preguntar Luzón si le solicitó el ministro que agendara citas con ciudadanos que buscaban certificados de movilidad durante la pandemia, Aranda ha explicado que Koldo García "me pidió salvoconductos de movilidad". Ha contado que seguía un modelo del Ministerio y lo cumplimentaba con nombres y DNI que le facilitaba Koldo García y ha añadido que atendía las órdenes de Koldo porque "era del gabinete del ministro". Toda la Secretaría atendía sus indicaciones administrativas y también del resto del equipo del ministro, ha explicado.

A preguntas del abogado del PP, que ejerce la acusación popular, la secretaria de Ábalos en el Ministerio de Transportes ha detallado que veía entrar al empresario Víctor de Aldama en el ministerio por los accesos particulares del ministro.

En un momento dado, el abogado de Aldama ha preguntado a la secretaria personal de Ábalos sobre quién tenía potestad para facilitar acceso a la planta noble del Ministerio. Ana María Aranda ha señalado que lo comunicaban los altos cargos y que ella también podía solicitar acceso a seguridad. Nunca lo hizo con Aldama. Koldo, en cambio, sí tenía esa potestad.

"Yo no he realizado gestiones para una cita de carácter oficial con Aldama", ha explicado. "Lo vi en el Ministerio en tres reuniones, una de ellas con el gobernador de Oaxaca y otras dos con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.