Trump asegura que EEUU está listo para la opción militar y que tienen el control total en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante una mesa redonda en Las Vegas, Nevada, EEUU, el 16 de abril de 2026.

Los detalles El presidente de Estados Unidos acaba de asegurar en la CNBC que quiere conseguir un buen acuerdo. "Nadie va a abrir el estrecho de Ormuz hasta que haya un acuerdo", ha insistido Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su país controla el estrecho de Ormuz y busca un buen acuerdo antes de reabrirlo. En una entrevista, afirmó que no pretende extender el alto el fuego con Irán, que vence este miércoles, esperando que las conversaciones en Pakistán logren un acuerdo. Trump instó a Irán a usar "razón y sentido común", advirtiendo que reanudaría ataques si no se llega a un acuerdo. El vicepresidente JD Vance viajará a Islamabad para nuevas negociaciones. Mientras, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval y busca que Irán renuncie a su programa nuclear, que Teherán defiende como pacífico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que EEUU tiene el control total del estrecho de Ormuz. Así lo ha indicado en una entrevista telefónica con la cadena CNBC, donde ha insistido en que quiere conseguir un buen acuerdo con Irán. "Lo que quiero es conseguir un buen acuerdo. Hace días dijeron: vamos a abrir el estrecho. Nadie va a abrir el estrecho hasta que haya un acuerdo", ha asegurado Trump.

Además, el presidente estadounidense ha afirmado que no quiere extender el alto el fuego con Irán que vence este miércoles porque espera que se llegue a un acuerdo en las conversaciones en Pakistán. "No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", ha respondido al ser preguntado sobre la posibilidad de prorrogar la tregua.

"Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo. Pueden convertir a su país en una nación fuerte de nuevo, una nación maravillosa de nuevo", ha agregado. El líder estadounidense ha subrayado que Irán tiene "un pueblo increíble" pero ha lamentado que sus líderes están "sedientos de sangre", por lo que les ha instado a que usen "la razón y el sentido común".

Ante la incertidumbre sobre la posibilidad de nuevas conversaciones de paz de última hora, Trump ha advertido que Estados Unidos reanudaría sus ataques contra Irán si no se alcanza pronto un acuerdo con Teherán. "Espero que haya bombardeos porque creo que es la mejor actitud para entrar. Pero estamos listos para actuar. Es decir, los militares están ansiosos por entrar en acción", ha dicho. Además, Trump ha querido dejar claro que "no voy a ser aplastado".

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tiene previsto viajar este martes a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones con las autoridades iraníes, aunque Teherán todavía no ha confirmado oficialmente su participación. Vance, que lideró las negociaciones del 11 de abril que concluyeron sin acuerdo, volverá a estar acompañado del enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

El miércoles está previsto que venza el alto el fuego temporal declarado en la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Ambas partes no han logrado ningún acuerdo hasta ahora para la libre circulación del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de crudo que Teherán bloqueó en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

Además, desde el fracaso de la primera ronda de negociaciones, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra Irán y las fuerzas estadounidenses anunciaron este martes que interceptaron un buque cisterna en el Indopacífico vinculado con la República Islámica.

El objetivo principal de Washington en las negociaciones es que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio y a obtener un arma nuclear, pero Teherán siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos.