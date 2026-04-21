El Congreso no ve margen de sanción al diputado de Vox que fue expulsado por encararse violentamente con la Presidencia

El vicepresidente de la cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis discute con el diputado de Vox José María Sánchez durante el Pleno del Congreso de los Diputados que se celebra este martes en Madrid.

Los detalles La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha propuesto a la Mesa de la Cámara reformar el reglamento de la institución para evitar comportamientos como el protagonizado la pasada semana por el diputado de Vox José María Sánchez.

La Mesa de la Cámara Baja ha decidido reprochar duramente al diputado de Vox, José María Sánchez, por su comportamiento en el Congreso, sin imponer sanciones adicionales debido a la falta de margen jurídico. Francina Armengol, presidenta de la Cámara, ha propuesto reformar el reglamento para prevenir conductas conflictivas en los plenos. Armengol considera que los ataques al Parlamento son parte de un patrón que amenaza la democracia. Ha instado a los partidos a reducir la crispación y ha advertido que no se tolerarán conductas intimidatorias, proponiendo sanciones más severas y eficaces mediante una reforma reglamentaria.

La respuesta de la Mesa de la Cámara Baja al comportamiento del diputado de Vox José María Sánchez en el Congreso de los Diputados se quedará en un reproche "duro". No habrá más sanciones por encararse con el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, porque no hay margen jurídico para imponerlas.

Precisamente para ampliar ese margen de actuación para la Mesa de la Cámara, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha llevado una propuesta de acuerdo para reformar el reglamento de la institución con el objetivo de evitar comportamientos conflictivos en los plenos.

En esta propuesta, Armengol explica los fundamentos de hecho, qué se hizo ante la grave falta disciplinaria y los antecedentes del diputado de extrema derecha. Para la presidenta del Congreso, los ataques al Parlamento, a su reglamento o a su Presidencia no son casuales, sino el inicio de una coreografía que siempre acaba con un ataque a la democracia.

Armengol pide hacer algo y condenar la actuación de Sánchez García y su intento de intimidación, haciendo un llamamiento a todos los partidos para que rebajen crispación y advirtiendo que conductas así no van a ser toleradas y serán sancionados de la manera más dura y enérgica, aplicándose el artículo 106, que impone una sanción de un mes como mínimo y que puede ampliarse hasta los seis meses.

En su escrito, la presidenta propone a los grupos una modificación del reglamento para que haya herramientas más eficaces en momentos así, un texto que entregará a todos los miembros de la Junta.

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