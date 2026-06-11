El Congreso admite a trámite una propuesta para endurecer las sanciones a los diputados tras el comportamiento de uno de Vox

El vicepresidente de la cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, discute con el diputado de Vox José María Sánchez durante un Pleno del Congreso de los Diputados.

¿Por qué es importante? El texto plantea la suspensión temporal a aquellos parlamentarios que ejerzan en el Congreso "violencia o intimidación grave" contra la Presidencia o la Mesa de la Cámara así como hacia el personal de la misma.

El Congreso ha admitido a trámite este jueves una propuesta del PSOE para endurecer las sanciones a diputados que ejerzan violencia o intimidación en la Cámara y elevar las multas económicas por estos comportamientos. La propuesta, que plantea reformar el reglamento de la Cámara Baja, comienza ahora su trámite parlamentario y ha sido admitida gracias a los votos de los socialistas y sus socios parlamentarios, incluido Junts. En contra han votado el PP, Vox y UPN.

El texto plantea la suspensión temporal en la condición de diputado a aquellos parlamentarios que ejerzan en el Congreso "violencia o intimidación grave" contra la Presidencia o la Mesa de la Cámara así como hacia el personal de la misma. Propone sanciones de hasta 1.000 euros para los diputados que sean expulsados del pleno y de hasta 2.000 para aquellos expulsados que no acaten la decisión de la presidencia de la Cámara.

En el debate previo, la diputada socialista Rafaela Romero ha explicado que la iniciativa pretende dotar al Congreso de instrumentos "proporcionados, garantistas y eficaces" y corregir las "lagunas" del reglamento para responder a conductas que "alteran gravemente la convivencia parlamentaria y dificultan el normal desarrollo de esta institución", según ha informado EFE.

Tras el comportamiento de un diputado de Vox

Romero ha recordado que el PSOE decidió presentar esta propuesta después del incidente protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez en el que se encaró con el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y ha subrayado que una democracia no puede permanecer "impasible" ante estos comportamientos.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha apoyado la medida pero ha expresado sus dudas de que esta modificación del reglamento sea la "vía adecuada" para luchar contra la derecha y la ultraderecha. Ha señalado que para luchar contra los discursos de odio hay que "desmontarlos" y que el "endurecimiento" del reglamento podría ser usado por PP y Vox si llegan al Gobierno contra quienes "opinan de forma diferente".

Una duda que también ha compartido la diputada de ERC Pilar Valluguera, quien ha considerado que la propuesta no está "bien enfocada" porque cuando se imponen sanciones o se establecen códigos más estrictos, se acaba aplicando "a las minorías disidentes". El diputado de Junts Josep María Cervera ha precisado que en su tramitación deberá mejorarse con criterios objetivos para ser más "garantista" y ha advertido de que si no se ajusta "puede ser utilizada para limitar la libertad de expresión".

Para Mikel Legarda, del PNV, el reglamento es "insuficiente" para unos comportamientos "desconocidos hasta la fecha", que "deben tener respuesta" y que unidos al "deterioro de las formas" erosionan la confianza de la ciudadanía en la Cámara y la política. Francisco Serrano, de Sumar, ha subrayado que el Congreso no es "una taberna, ni un plató de televisión" y ha adelantado que desde su grupo seguirán tomando todas las medidas "democráticas y necesarias en defensa de la soberanía popular".

Por su parte, el parlamentario de Vox José María Sánchez ha dedicado su intervención a explicar lo sucedido el 14 de abril, un episodio "menor" —ha dicho— en el que ha asegurado que ni "amedrantó" ni ejerció "ninguna violencia" sobre el vicepresidente de la Cámara ni la letrada a la que se dirigió.

Ha insistido en que subió al estrado para denunciar que seguía siendo "insultado gravemente" por un diputado de ERC e instar a que se le llamara al orden. "El mundo al revés, el ofensor no sancionado, protegido por la autoridad, y el ofendido sancionado", ha resumido sobre lo que ocurrió antes de denunciar la "pulsión totalitaria" con la que el PSOE y "sus acompañantes" quieren "avasallar" a su formación y al PP.

La diputada popular Marta González Vázquez ha cargado contra la actual presidencia de la Cámara cuya función moderadora y disuasoria "ha perdido su efectividad" y ha afirmado que ninguna reforma ni procedimiento sancionador podrá sustituir "la responsabilidad que el reglamento atribuye a quien debe aplicarlo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido