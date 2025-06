Conferencia de Presidentes, en directo | Sánchez y el PP evidencian su distanciamiento en una tensa Conferencia de Presidentes sin visos de acuerdo

Si bien en un primer momento no se conocía el contenido de las palabras que García dirige a la 'popular', más tarde laSexta ha recogido la versión de la ministra quien relata que se ha acercado a saludar a la 'popular, pero esta "le ha quitado la cara" , diciéndole "algo de 'no querer saludar a una asesina'".

En la Conferencia de Presidentes de este viernes no hay casi expectativas de acuerdo. En la última, celebrada en diciembre en Santander, Gobierno y autonomías no lograron acercar posiciones respecto a los asuntos que se debatían, pero ahora la evolución de los acontecimientos, con duros cruces de acusaciones entre el Ejecutivo y la oposición lo hace más difícil todavía.

El melón de las lenguas oficiales... y el rechazo de Ayuso

En esta Conferencia de Presidentes, la novedad es que se permitirá el uso de las lenguas cooficiales. Sin embargo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido ya de que no se pondrá el "pinganillo" y que si se dirigen a ella en otro idioma que no sea castellano, se marchará. "Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré", aseveró ayer en la Asamblea de Madrid.

Además, aprovechó para acusar al Gobierno de hacer "provincianismo con el secesionismo catalán", que tachó de "una corruptela que no piensa pagar desde la Comunidad de Madrid". "Ya veré lo que haré con esos pinganillos, ya les digo que no me los pienso poner. Porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán", insistió.