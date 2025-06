16 temas para 13 presidentes del PP: los 'populares hablarán 37,5 segundos por cada tema en la Conferencia de Presidentes tras sus exigencias a Sánchez

La Conferencia de Presidentes de este viernes se ve marcada por la tensión habitual y el amago de plantón del PP, que inicialmente rechazó asistir si solo se abordaba el tema de la vivienda. Desde su inicio en 2004, estas conferencias han estado envueltas en polémica, especialmente por la percepción del PP de que son inútiles y por los desacuerdos sobre los temas a tratar, que siempre giran en torno al dinero. Además, las diferencias con Cataluña y el País Vasco han sido recurrentes. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, ha sido protagonista de controversias recientes, y ahora amenaza con retirarse si no se habla en español. Finalmente, se discutirán 16 temas, un aumento respecto a los seis iniciales, debido a la insistencia del PP, que incluso amenazó con no asistir si sus exigencias no eran atendidas. Cada presidente del PP tendrá un tiempo limitado para abordar todos los temas, lo que podría llevar a que se repartan las exposiciones entre ellos.

La Conferencia de Presidentes de este viernes está ya marcada por el amago de plantón de los populares, quienes no querían ir si solo se hablaba de vivienda. El ambiente está tenso, pero eso tampoco es algo nuevo porque casi todas las Conferencias de Presidentes han estado marcadas por alguna polémica, salvo alguna de las telemáticas de la pandemia que no fueron presenciales.

Lo cierto es que siempre hay disconformidad, incluso desde la primera. Era octubre de 2004 cuando Zapatero la convocaba por primera vez y desde el PP ya decían que iban por deferencia porque aquello no servía para nada. En las demás tuvieron el mismo discurso, excepto en las dos que se celebraron con Rajoy.

Desde el PP consideran que estas conferencias no sirven de nada, pero la última vez denunciaron al Gobierno por no convocarla. Y no solo eso. Para los 'populares' los temas que tratan en estos encuentros siempre están mal elegidos. De hecho, intentan cambiarlos antes o lo hacen allí sobre la marcha, cuando al final en todas las Conferencias de Presidentes siempre discuten por lo mismo: el dinero.

Además de criticar la temática, el PP también suele criticar las diferencias que hay con Cataluña y País Vasco, las dos comunidades que durante años marcaron las conferencias. Ya en la primera se celebró la asistencia del lehendakari Juan José Ibarretxe casi tanto como se celebró la de Pere Aragonès a la de La Palma después de no haber asistido el año anterior; o en 2021 cuando el por entonces lehendakari Iñigo Urkullu apareció por sorpresa. En un principio no iba a ir, pero una cesión de impuestos horas antes le hizo cambiar de opinión. En otra ocasión, Artur Mas se presentó horas después de decir en una entrevista que Cataluña tenía que ser independiente.

Ayuso y su momento de confrontar al Gobierno

En los últimos años no ha habido una Conferencia de Presidentes sin polémica de Isabel Díaz Ayuso porque precisamente es el momento de la presidenta madrileña de confrontar, una vez más, con el Gobierno. En la última, se reencontraba con Sánchez después de haberle plantado en una ronda de contactos. En la anterior, el circo fue porque el Gobierno daba 20 millones a Igualdad y ella no quería, y en la anterior, durante la pandemia, porque rechazaba las mascarillas en la calle y no quería medidas contra la covid.

Ahora, Ayuso ha asegurado que no usará pinganillos para la traducción simultánea de otras lenguas cooficiales como el catalán, el gallego o el euskera -que se podrán usar por primera vez- y ha amenazado con salirse de la conferencia si no hablan en español.

Aunque al principio iban a ser seis los temas que iban a abordar, finalmente serán 16, diez más de los inicialmente previstos por la insistencia del PP de ampliarlos, quien amenazó con no acudir a la cita si no aceptaban los puntos que los populares exigían incluir para el encuentro, incluso aunque algunos quedan fuera de las competencias autonómicas.

Así, este viernes habrá 16 temas a tratar para 13 presidentes del PP. Cada presidente tiene diez minutos para intervenir. Por tanto, si dividimos el tiempo por los temas, nos sale que cada presidente del PP tendrá 37,5 segundos para exponer cada uno de ellos si los quiere abarcar todos.

Otra cuestión es si en lugar de que todos los presidentes del PP hablen de todo lo propuesto por el partido, se vayan a repartir los temas. En ese caso, son 13 presidentes del PP y 16 temas. Con lo cual, o prescinden de alguno si quieren que cada uno enfoque uno, o tres de los presidentes del PP tendrán que exponer sobre dos.